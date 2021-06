Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Gisteren was dat duidelijk Patrik Schick, de spits die Tsjechië met een wereldgoal voorbij Schotland hielp. Vijf weetjes over de jonge aanvaller.

Eerste eindronde

Patrik Schick geldt al langer als een absoluut toptalent. Zijn debuut bij de Tsjechische nationale ploeg maakte hij vijf jaar geleden, op 27 mei 2016 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Malta. Die werd met 6-0 gewonnen met een doelpunt én assist van de toen 20-jarige Schick.

Maar ondanks dat hij net voor het EK zijn debuut maakte, mocht hij niet spelen op EURO 2016 in Frankrijk. Tsjechië speelde toen drie wedstrijden en lag er meteen uit in de groepsfase tegen Spanje, Turkije en Kroatië. Daarmee stond Schick tegen Schotland dus op zijn eerste echte eindronde en hij liet hij zich meteen zien.

Trouwens, op 27 interlands scoorde hij al 13 keer. Een beetje de Lukaku of Batshuayi van Tsjechië? Nog niet helemaal, want Lukaku maakte scoorde bijvoorbeeld al 62 keer in 92 interlands, wat overeenkomt met 0,66 goals per wedstrijd. Schick zit aan een gemiddelde van 0,48.

Patrik Schick doet met deze knappe goal nu al een gooi naar de prijs van "Doelpunt van EURO 2020"#EURO2020 pic.twitter.com/tPU0Y5UKpW — sporza (@sporza) June 14, 2021

Al zesde club

Op zijn 25ste heeft Patrik Schick al bij heel wat clubs gespeeld. Als jeugdproduct van Sparta Praag maakte hij daar ook zijn debuut in 2014. Na een uitstekende uitleenbeurt aan Bohemians Praag belandde hij in 2016 bij Sampdoria voor 4 miljoen euro. Met dertien goals was hij erg productief in zijn eerste seizoen, wat hem ook meteen een overstap naar Roma opleverde.

De verwachtingen waren hooggespannen, maar werden niet ingelost. Uiteindelijk werd hij nog uitgeleend aan Leipzig en belandde hij vorige zomer bij Bayer Leverkusen, waar hij wel zijn beste vorm terugvond. Dit seizoen was hij weer goed voor 13 goals in 36 wedstrijden.

Bijna bij Juventus

De carrière van Schick had er echter toch wat anders uit kunnen zien, want in 2017 stond Schick erg dicht bij Juventus, de Italiaanse kampioen. Schick kwam net uit het EK U21 met Tsjechië en gold als dé rijzende ster van het Tsjechische voetbal. Al viel die transfer naar Juve in het water door een paar medische tests. Bij die onderzoeken kwam een hartprobleem bij Schick naar boven. Geen transfer dus.

Dan maar naar AS Roma, dat hem eerst leende en dan aankocht voor 45 miljoen euro. Geen problemen deze keer bij de medische tests in Rome. Toenmalig sportief directeur Monchi noemde toen de transfer degene waar hij het meest trots op was in heel zijn carrière. Met 8 goals in 58 wedstrijden viel dat wel even tegen.

Bevriend met grote concurrent

Tijdens zijn periode bij AS Roma had Schick het dus erg moeilijk. De grote oorzaak: Edin Dzeko die in de herfst van carrière nog steeds dé spits nummer 1 van de Giallorossi was. Al kwamen beide voetballers erg goed overeen. Ze konden eenvoudig in het Tsjechisch met elkaar spreken omdat Dzeko nog een tijdje bij Teplice speelde aan het begin van zijn carrière.

Het is ook Dzeko die Schick aanmoedigde om naar RB Leipzig te trekken. De Bosniër brak zelf door in de Bundesliga bij Wolfsburg en zag hetzelfde gebeuren met de jonge Tsjech.

Geplaagd door blessures

Een van de redenen waarom Schick nooit volledig kon doorbreken, was door zijn blessuregevoeligheid. De Tsjechische spits is nooit lang out, maar telt gemiddeld 3 tot 4 blessures per seizoen. Dit seizoen nog was hij een maand out bij Bayer Leverkusen door een spierblessure.

