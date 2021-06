De 26-jarige linkerflankspeler speelde een dijk van een wedstrijd met Duitsland tegen Portugal. Wie is hij?

Nederlands/Duits

De linkerflankspeler werd geboren in het Duitse Emmerich am Rhein, dat deel uitmaakt van de Nederrijn. Dit geografische gebied in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen grenst aan het zuidoosten van Nederland. Robin Gosens heeft een Nederlandse vader en een Duitse moeder, waardoor hij over beide nationaliteiten beschikt.

Jeugd

Gosens groeide op in het stadsgedeelte Elten, dat amper negen vierkante kilometer groot is en 4731 inwoners telt. Voetbalde in zijn jeugdjaren nooit voor toonaangevende clubs, maar voor regionale teams zoals Fortuna Elten, 1.FC Bocholt en VfL Rhede.

Atalanta

Verhuisde pas op zijn achttiende naar Vitesse, maar kende ook in Nederland een hobbelig voetbalparcours. Hij redde het niet in Arnhem en moest via FC Dordrecht in de eerste divisie en Heracles Almelo zijn weg naar de top zelf maken.

In de zomer van 2017 betaalde Atalanta Bergamo amper 1,17 miljoen euro voor de 1,83 meter grote Gosens, wiens marktwaarde vandaag wordt ingeschat op 35 miljoen euro. Hij ligt nog tot 2022 onder contract bij de Serie A-club.

Keuze voor Mannschaft

Nadat hij eerder een telefoontje had gekregen van Ronald Koeman voor Oranje contacteerde ook Joachim Löw als baas van de Mannschaft de speler met het grote loopvermogen. In maart vorig jaar liet de Gazzetta dello Sport doorschemeren dat Gosens deel uitmaakte van de Duitse kern voor de (uitgestelde) oefeninterland tegen Italië.

Het debuut volgde uiteindelijk pas begin september met het UEFA Nations Leagueduel tegen Spanje (1-1). 'Een keuze van het hart', zo lichtte hij zijn keuze voor de Mannschaft toe.

Politieagent

In zijn jeugdjaren gaf Gosens toe dat hij fan is/was van Schalke 04. Hij spreekt vloeiend Duits en Nederlands, zo werd na zijn topprestatie tegenover Portugal duidelijk bij zijn reactie tegenover de cameraploeg en interviewer van de NOS. Mocht Gosens vandaag geen profvoetballer zijn, dan zou hij politieagent zijn.

frédéric vanheule

