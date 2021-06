Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. De Deense aanvoerder Simon Kjaer was een van de eerste spelers die bij Christian Eriksen was, toen die in mekaar zakte. Hij hield hem meteen in een goeie positie, tot de hulpdiensten er waren om over te nemen en troostte daarna de partner van zijn ploegmaat. Wie is Simon Kjaer, die overmand door de emoties na het hervatten van de match, al snel vroeg om zijn vervanging?

Kjaer en Eriksen zijn heel close, vandaar. De Deense centrale verdediger - het is een positie waarin het land sterk is, met ook nog eens Andreas Christensen van Chelsea - heeft er een sterk seizoen opzitten bij Milan en kruiste daar vaak het pad van Eriksen. Ook al zijn Inter, de ploeg van Eriksen, en Milan op papier rivalen, beide Denen zochten mekaar geregeld op. Voor de start van dit EK zei Eriksen in een interview op de Deense televisie dat Kjaer hem hielp bij de aanpassing in de Milaan en dat beide families veel tijd met mekaar spendeerden.

Al heeft Eriksen voor land en club er al een pak wedstrijden opzitten, Kjaer is ook de échte leider van de ploeg. Vaak neemt hij op persconferenties het woord, naast de coach. Kjaer is dan ook bezig aan zijn vierde tornooi en speelde al 108 interlands.

Simon Kjaer heeft als voetballer net als Toby Alderweireld een uitstekende lange bal. Die gebruikt hij vaak in de opbouw, richting oprukkende backs. Hij is een van de eerste producten van de jeugdopleiding van FC Midtjylland, waar zijn vader materiaalman was. Het verhaal van zijn opleiding doet veel denken aan dat van Brandon Mechele. Simon Kjaer was als kind en later als tiener niet het grootste talent.

Een anekdote daarover: toen binnen die Deense club acht coaches mét diploma moesten inschatten welke vijf spelers van de kern van zestien vijf jaar later het verste zouden staan als voetballer en die namen in een later dichtgeplakte enveloppe gingen, vulde niet één van de acht de naam van Kjaer in, bleek vijf jaar later. Kjaer was dan voor 6 miljoen euro aan Palermo verkocht. Een jaar later stond hij in de ploeg van het seizoen in de Serie A, naast zijn 'held' Paolo Maldini.

Van alle grote competities zag Kjaer alleen de Engelse niet van dichtbij. Kjaer voetbalde in de Serie A (Palermo, AS Roma, Atalanta en Milan), de Bundesliga (Wolfsburg), Ligue 1 (Lille) en ook even in Turkije, bij Fenerbahce, waar hij vertrok richting La Liga (Sevilla) toen de ploeg een Europese schorsing kreeg.

Vaak was zijn doortocht geen succes: AS Roma stuurde hem na matige prestaties terug naar Wolfsburg, en daar klikte het niet met trainer Felix Magath. Zijn periode bij Lille was wél geslaagd, hij schopte het tot in de ploeg van het jaar in Ligue 1. In Sevilla hebben ze gemengde herinneringen aan hem, en Atalanta was al evenmin geslaagd.

In 2009 was er even een relletje rond zijn persoon. Toen de Deense media hem vroegen hoe je het beste Cristiano Ronaldo afstopte - Denemarken ontmoette Portugal in de kwalificaties voor het WK - zei Kjaer, amper een paar maanden international: 'Met veel kleine foutjes en één harde tackle.' De Portugese voetbalbond reageerde met een verzoek tot schorsing voor onsportief gedrag. De Deense bond bemiddelde en Portugal liet de zaak vallen. In die periode werden zijn prestaties in de nationale ploeg nog vaak bekritiseerd. Vanaf 2016 verdween dat, toen hij aanvoerder werd.

In 2015 had Kjaer in een interview een tip voor jonge verdedigers. Wees geduldig, maar klaar. Een jonge aanvaller, had hij dan al gezien, krijgt vaak kansen, invalbeurten. Tien, vijftien minuten. Een jonge verdediger moet lang wachten. En als dan eens een kans komt, en je verprutst het, is het opnieuw lang wachten. Wees dus geduldig, maar ook klaar, voor het geval dat...

Kjaer en Eriksen zijn heel close, vandaar. De Deense centrale verdediger - het is een positie waarin het land sterk is, met ook nog eens Andreas Christensen van Chelsea - heeft er een sterk seizoen opzitten bij Milan en kruiste daar vaak het pad van Eriksen. Ook al zijn Inter, de ploeg van Eriksen, en Milan op papier rivalen, beide Denen zochten mekaar geregeld op. Voor de start van dit EK zei Eriksen in een interview op de Deense televisie dat Kjaer hem hielp bij de aanpassing in de Milaan en dat beide families veel tijd met mekaar spendeerden. Al heeft Eriksen voor land en club er al een pak wedstrijden opzitten, Kjaer is ook de échte leider van de ploeg. Vaak neemt hij op persconferenties het woord, naast de coach. Kjaer is dan ook bezig aan zijn vierde tornooi en speelde al 108 interlands.Simon Kjaer heeft als voetballer net als Toby Alderweireld een uitstekende lange bal. Die gebruikt hij vaak in de opbouw, richting oprukkende backs. Hij is een van de eerste producten van de jeugdopleiding van FC Midtjylland, waar zijn vader materiaalman was. Het verhaal van zijn opleiding doet veel denken aan dat van Brandon Mechele. Simon Kjaer was als kind en later als tiener niet het grootste talent. Een anekdote daarover: toen binnen die Deense club acht coaches mét diploma moesten inschatten welke vijf spelers van de kern van zestien vijf jaar later het verste zouden staan als voetballer en die namen in een later dichtgeplakte enveloppe gingen, vulde niet één van de acht de naam van Kjaer in, bleek vijf jaar later. Kjaer was dan voor 6 miljoen euro aan Palermo verkocht. Een jaar later stond hij in de ploeg van het seizoen in de Serie A, naast zijn 'held' Paolo Maldini.Van alle grote competities zag Kjaer alleen de Engelse niet van dichtbij. Kjaer voetbalde in de Serie A (Palermo, AS Roma, Atalanta en Milan), de Bundesliga (Wolfsburg), Ligue 1 (Lille) en ook even in Turkije, bij Fenerbahce, waar hij vertrok richting La Liga (Sevilla) toen de ploeg een Europese schorsing kreeg. Vaak was zijn doortocht geen succes: AS Roma stuurde hem na matige prestaties terug naar Wolfsburg, en daar klikte het niet met trainer Felix Magath. Zijn periode bij Lille was wél geslaagd, hij schopte het tot in de ploeg van het jaar in Ligue 1. In Sevilla hebben ze gemengde herinneringen aan hem, en Atalanta was al evenmin geslaagd.In 2009 was er even een relletje rond zijn persoon. Toen de Deense media hem vroegen hoe je het beste Cristiano Ronaldo afstopte - Denemarken ontmoette Portugal in de kwalificaties voor het WK - zei Kjaer, amper een paar maanden international: 'Met veel kleine foutjes en één harde tackle.' De Portugese voetbalbond reageerde met een verzoek tot schorsing voor onsportief gedrag. De Deense bond bemiddelde en Portugal liet de zaak vallen. In die periode werden zijn prestaties in de nationale ploeg nog vaak bekritiseerd. Vanaf 2016 verdween dat, toen hij aanvoerder werd.In 2015 had Kjaer in een interview een tip voor jonge verdedigers. Wees geduldig, maar klaar. Een jonge aanvaller, had hij dan al gezien, krijgt vaak kansen, invalbeurten. Tien, vijftien minuten. Een jonge verdediger moet lang wachten. En als dan eens een kans komt, en je verprutst het, is het opnieuw lang wachten. Wees dus geduldig, maar ook klaar, voor het geval dat...