Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Zondag leverde Steven Zuber (29) maar liefst drie assists aan voor Zwitserland tegen Turkije. Vijf weetjes over de 29-jarige winger van Eintracht Frankfurt.

Olympische Spelen

Steven Zuber kende vier verschillende jeugdclubs in Zwitserland vooraleer hij in 2006, op zijn 14e, bij Grasshopper terechtkwam. Daar mocht hij twee jaar later zijn debuut maken bij de hoofdmacht in de Intertoto Cupwedstrijd tegen het Albanese KS Besa. De komende vijf jaar speelde hij nog bij de Zwitserse club. Hij kwam er uiteindelijk aan 146 wedstrijden, 33 goals en 22 assists.

Zuber gold als een groot talent en mocht in 2012 ook mee met Zwitserland naar de Olympische Spelen in Londen. Daar zat hij in een kern met onder meer Ricardo Rodriguez, Fabian Schär, Diego Benaglio en Admir Mehmedi. Allemaal grote namen die later nog veel caps zouden verzamelen voor de nationale ploeg. Een groot succes werd het toernooi echter niet, want Zwitserland eindigde in zijn groep met ook nog Mexico, Zuid-Korea en Gabon laatste met 1/9.

Jaartje Rusland

Na zijn bescheiden doorbraak bij Grasshopper kwam CSKA Moskou met een Russisch avontuur op de proppen. Voor iets meer dan 3,5 miljoen euro maakte de jonge Zwitser de overstap. Maar dat viel wel wat tegen. Hij mocht in bijna alle wedstrijden starten, maar kwam slechts aan één goal en vier assists. Het leverde CSKA nog wel de Russische titel op, maar Zuber mocht naar iets anders uitkijken.

Dat werd Hoffenheim, waar hij zijn echte doorbraak kende. Op zes jaar tijd, met ook nog een uitleenbeurt aan Stuttgart, kwam hij in de Bundesliga aan 130 wedstrijden, 15 goals en 10 assists. Vorige zomer trok hij uiteindelijk nog naar Eintracht Frankfurt waar hij zijn plaats nog moet vinden. In een heel seizoen kwam hij niet tot scoren.

Lang wachten op internationaal debuut

In 2013 werd de beloftevolle aanvaller een eerste keer opgeroepen voor de Zwitserse nationale ploeg, maar daar bleef het een tijdje bij. Het duurde nog tot 2017 vooraleer hij zijn echte internationale debuut mocht maken, tegen Letland in de kwalificatiecampagne voor het WK 2018. In Rusland maakte hij zelfs een doelpunt tegen Brazilië in de openingswedstrijd van de groep. Ondertussen zit Zuber al aan 39 caps met 8 goals en 9 assists, waarvan 3 dus op dit EK tegen Turkije.

Gehuwd tijdens FIFA-inval

Steven Zuber is al een hele tijd samen met zijn vrouw Mirjan Vasovic, een ex-kandidate voor miss Zwitserland. Ze kennen elkaar al sinds hun jeugd. In 2015 stapten ze in het huwelijksbootje in Zürich en verbleven in het Baur au Lac-hotel in de stad. Niets bijzonders zou u denken, maar tijdens de prachtige huwelijksnacht vielen agenten het hotel binnen om een resem FIFA-bestuursleden te arresteren. Het betekende het begin van het einde voor Sepp Blatter als hoofd van de wereldvoetbalbond. Zuber en Vasovic werden via de achterdeur uiteindelijk weggeleid uit het hotel. Zij werden niet opgepakt.

Auto-ongeluk

Nog een bijzonder verhaal is er eentje van zijn periode bij Grasshopper. Toen hij ongeveer 20 jaar oud was, moest hij professioneel voetbal combineren met militaire dienst in Zwitserland. Op een van zijn ritjes van de kazerne naar de training crashte hij met zijn Audi. De auto draaide een aantal keren rond en eindigde uiteindelijk op zijn kop op het midden van de baan. Gelukkig stapte Zuber ongedeerd uit de auto na waarschijnlijk de schrik van zijn leven te hebben beleefd.

