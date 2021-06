Iedere dag lichten we een speler uit die van zich liet horen op dit EK. Vandaag staan de spots op Tomas Holes, de Tsjechische beul van Nederland.

Onbekend, onbemind

Tomas Holes, een rechtsachter van opleiding, heeft op zijn 28ste nog geen al te grote carrière uitgebouwd. Als jeugdproduct van het Tsjechische Hradec Kalove maakte hij in 2012 zijn debuut in eerste klasse. Daar speelde hij in vijf seizoenen 126 wedstrijden. Voor goals of assists moest je toen niet bij hem zijn. Bij Hradec kwam hij namelijk maar aan vijf treffers en twee beslissende passes.

Bij zijn jeugdclub belandde hij echter op een zijspoor. FK Jablonec kwam met de reddingsboei. Daar vond hij ineens wel de weg naar de netten. Zeven keer scoorde hij voor de Tsjechische club en hij kwam zelfs aan tien assists. Het betekende een eerste voorzichtige doorbraak voor Holes die erna voor 1,6 miljoen euro naar topclub Slavia Praag trok. Holes was toen 26 jaar. En nu zit hij dus ook bij de Tsjechische nationale ploeg. Ineens gaat het snel.

Zoals Philipp Lahm

Bij de club uit de Tsjechische hoofdstad kwam Holes in 2019 aan als back-up van rechtsachter Vladimir Coufal, op dit moment de vaste back van West Ham en de Tsjechische nationale ploeg. Veel speeltijd zat er dus niet in voor Holes. Maar tegen het einde van het seizoen zag coach Jindrich Trpisovsky een andere rol weggelegd voor hem. Niet als rechtsachter maar als verdedigende middenvelder. 'Ik zei hem: geen zorgen, Philipp Lahm deed hetzelfde op zijn 28ste en werd kapitein van de wereldkampioen', vertelde Trpisovsky daar later over. Het betekende de bevrijding voor de man uit Nove Mesto, want met nog een tiental wedstrijden in zijn eerste seizoen te gaan, kwam hij ineens in de ploeg en kwam er niet meer uit.

Sorry voor het lawaai

De verhuis naar het middenveld betekende de echte doorbraak van Holes in Tsjechië. In zijn tweede seizoen bij Slavia Praag speelde hij zo goed als alle wedstrijden. Holes kwam aan 38 wedstrijden over alle competities heen, waarin hij 8 keer scoorde en 4 assists gaf.

En dan ging het allemaal snel. In april van dit jaar scoorde hij nog in en tegen Arsenal in de kwartfinale van de Europa League. 1-1 werd het in het Emirates, maar in eigen huis gingen de Tsjechen met 0-4 onderuit. De goal van Holes zorgde voor enorme vreugde bij zijn broer Jiri. Het ging er zo hard aan toe dat Jiri de dag erop in de inkomhal van zijn appartementsgebouw een papiertje ophing met de boodschap: 'Sorry voor het geluid rond 11 uur. Even om te laten weten: mijn broer scoorde in de 90ste minuut de gelijkmaker tegen Arsenal.'

Wat nu van plan?

Het verhaal van de geluidsoverlast ging heel Tsjechië rond. De burgemeester van zijn dorp Borovnice ging die avond ook los. 'Ook bij ons was het luid, maar wij moesten onze excuses aan niemand aanbieden. Alles rondom ons is gewoon bos, dat helpt', vertelde hij. Om het af te maken grapte ook de Tsjechische commentator erover na Holes' goal tegen Nederland: 'Ik vraag me af wat zijn broer vanavond van plan is.'

Eerste goal en assist

Niet alleen bij zijn club, maar ook bij de Tsjechische nationale ploeg was de omzet naar het middenveld een gouden zet. Zijn debuut voor Tsjechië maakte hij in september vorig jaar. Daarna verdween hij niet meer uit de selectie. Een basisplaats zat er echter niet meteen in, maar zo nu en dan kreeg hij toch zijn kans, vaak op het middenveld naast grote man Tomas Soucek. Zo ook tegen België in de 1-1 van maart dit jaar in de WK-kwalificaties, toen Holes de volle 90 minuten speelde.

Op dit EK kwam Holes pas in de tweede wedstrijd tegen Kroatië in de ploeg. En ook tegen Engeland en Nederland verscheen de 28-jarige Tsjech aan de aftrap. Elf caps telt Holes na die tegen Nederland, maar zijn goal tegen Nederland en de daaropvolgende assist op Patrik Schik waren pas zijn eerste beslissende acties bij de nationale ploeg.

Op een jaar tijd ging Holes dus van zero naar hero. Waar stopt het voor hem?

