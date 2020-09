Eén speler van Stade Reims heeft het COVID-19 virus opgelopen en moet in quarantaine, bleek na het testen van alle spelers en staff bij de ploeg.

Dat deelde de Franse eersteklasser, waar ook onze landgenoten Thomas Foket, Wout Faes en Thibaut actief zijn, woensdag mee.

De speler, wiens identiteit niet werd bekendgemaakt en die momenteel wordt onderworpen aan 'specifieke gezondheidsprotocollen', heeft geen zorgwekkende medische klachten, verzekerde de club uit Reims op zijn website.

Hij zal in quarantaine worden gehouden en mag als deze periode voorbij is weer bij de groep komen aansluiten, indien de testen het toelaten, verduidelijkte het team.

Het is de eerste keer dat een speler van Stade de Reims positief werd getest op het coronavirus.

