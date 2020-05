De A-kern van de Baskische eersteklasser stelt zich vragen bij wedstrijden zonder publiek en bij een hervatting van de competitie.

De spelers van Eibar, op dit moment zestiende in de stand, hebben geen vertrouwen in de plannen van de Spaanse liga om de voetbaldraad weer op te pikken.

Ze vragen meer garanties dat een terugkeer naar de activiteiten van voorheen geen risico's met zich meebrengt. In een persbericht dat ze de wereld instuurden, uitten ze hun twijfels: 'Wij zijn gepassioneerd door het voetbal en we hebben ook enorm veel zin om er terug aan te beginnen en de mensen te laten genieten', verzekeren ze. 'Zonder voetbal voelen we ons leeg, zo leeg als onze tribunes op dit moment. We verdedigen een schild waar duizenden personen achter staan, en het zal niet hetzelfde zijn zonder hen. Het schouwspel verliest dan zijn essentie.'

Ze voegen eraan toe: 'We zijn geprivilegieerd, we genieten van elke minuut dat we trainen of een match spelen, en daarom willen we ook voetballen. Maar we zijn niet alleen voetballers, we zijn bovenal mensen. En net zoals een groot deel van de maatschappij zich zorgen maakt over de gezondheidssituatie, doen wij dat ook.'

Zonder er verder doekjes om te winden stelt de A-kern van Eibar vervolgens: 'Wij zijn bang om een activiteit te gaan beoefenen waarin we ons niet kunnen houden aan de eerste aanbeveling van alle experten, de social distancing. Het maakt ons ongerust dat we, door te doen wat we het liefst doen, onszelf kunnen besmetten en ook onze familie en vrienden, en er zo zelfs toe kunnen bijdragen dat er een nieuwe opstoot van de epidemie komt, met de verschrikkelijke gevolgen die dat zou kunnen hebben voor de hele bevolking.'

La Liga wil sowieso hervatten

Voorlopig wil La Liga niet weten van een stopzetting van de competitie. Maandag stuurde het zelfs nog een statement de wereld in dat het Spaanse voetbal dit seizoen nog zal terugkeren en het liefst nog in juni. Om dan te kunnen beginnen, mogen de verschillende clubs deze week de trainingen hervatten, individueel.

Na groen licht van de gezondheids- en sportautoriteiten in het land hebben La Liga, de Spaanse voetbalbond (RFEF) en medische experts samen een protocol uitgewerkt voor het hervatten van de trainingen. Het doel is daarbij om maximaal de gezondheid van alle betrokken personen te beschermen.

Dat het voetbal moet hervatten is ook voornamelijk een economische kwestie en daarbij moet de gezondheid van de spelers maar wijken. Volgens cijfers van La Liga is het profvoetbal namelijk goed voor 1,37% van het bbp van Spanje en zijn 185.000 jobs daarvan afhankelijk. 'De terugkeer van het voetbal betekent dat de samenleving beetje bij beetje naar het normale terugkeert', onderlijnde Javier Tebas, voorzitter van LaLiga, eerder.

Het valt dus nog maar af te wachten hoe La Liga zal reageren op de roep van Eibar.

