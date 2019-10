De spelers van Engeland hebben aangekondigd dat ze niet zullen verder spelen als ze het slachtoffer worden van racisme tijdens de volgende kwalificatiematchen.

Net zoals in Italië, kennen ze in Engeland ook enkele racistische problemen. Zo werden in augustus nog Manchester United-spelers Paul Pogba en Marcus Rashford ook Chelsea-speler Tammy Abraham het slachtoffer van racisme. In tegenstelling tot in Italië komt dat racisme wel enkel voor op de sociale media en niet meer in het stadion. De Premier League heeft namelijk een heel streng beleid tegen racistische uitingen in het stadion. Mensen die zich daaraan wagen, riskeren een geldboete en levenslang stadionverbod.

Deze week trekt de Engelse nationale ploeg naar Tsjechië en Bulgarije en aangezien dat laatste land al meerdere keren vervolgd is wegens racisme in stadions, bereidden de Engelse spelers zich voor. Ze zullen van het land stappen wanneer iemand van de ploeg het slachtoffer wordt van racisme, vertelde de aanvoerder van de Three Lions, Harry Kane: 'Als één voetballer zich daardoor ongelukkig voelt, houden we er allemaal mee op.' De spelers kregen een hele teambespreking rond het probleem volgens Chelsea-speler Fikayo Tomori: 'We hebben afgesproken wat het protocol is als er iets gebeurt, maar ik wil niet ingaan op de details.'

Voor Engeland lijkt het EK van volgend jaar haast een certitude na een perfecte start met 12 op 12.