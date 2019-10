De Southampton-spelers schamen zich zo hard voor hun historische 0-9 nederlaag tegen Leicester dat ze hun dagloon schenken aan het goede doel van de club.

Vrijdag was een dag om heel snel te vergeten voor iedereen die maar iets te maken heeft met de Engelse club Southampton. Er werd toen met maar liefst 0-9 verloren van het Leicester van Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet. Die eerst had een mooi aandeel in de ruime zege met een goal en assist.

De spelers en technische staf waren zo aangedaan door de grootste thuisnederlaag ooit in de Premier League dat ze een dagloon zullen doneren aan de Saints Foundation. Dat is een sociale organisatie die met 12.000 jongeren en volwassenen werkt en waarbij voor sport een cruciale rol is weggelegd.

De grote nederlaag uitwissen met een mooie overwinning lijkt er ook niet meteen in te zeiiten, want the Saints moeten deze week tweemaal in vijf dagen naar grootmacht Manchester City. Dinsdag wacht de partij in de League Cup, waarna zaterdag de competitiewedstrijd volgt. Als dat maar goed afloopt...

Voor Leicester was het een prachtig eerbetoon aan Vichai Srivaddhanaprabha, de geliefde voorzitter die zondag exact een jaar geleden omkwam in een helikopterongeluk.

