De meerderheid van de professionele voetballers is tegen de plannen van de wereldvoetbalbond FIFA om het wereldkampioenschap om de twee jaar te organiseren. Dat besluit de internationale spelersvakbond Fifpro na een rondvraag bij meer dan duizend voetbalspelers wereldwijd.

Uit de rondvraag bij spelers op zes continenten en van meer dan zeventig nationaliteiten kwam naar voren dat 75 procent van hen wil dat het WK gewoon om de vier jaar blijft plaatsvinden, zoals nu.

Er zijn wel regionale verschillen. Zo is de steun voor een wereldkampioenschap om de vier jaar het grootst in Europa en Azië (77 procent), gevolgd door Noord-, Midden- en Zuid-Amerika (63 procent). Bij de Afrikaanse profvoetballers verkiest 49 procent dat alles bij het oude blijft, de rest is verdeeld tussen een WK om de twee of om de drie jaar.

'Hoewel een duidelijk meerderheid van de spelers de huidige WK-cyclus steunt, is er in de kleine en middelgrote markten wel een vraag om de competities met nationale ploegen verder te ontwikkelen en te versterken', stelt Fifpro. Uit de rondvraag blijkt nog dat slechts 21 procent van de voetballers van mening is dat hun stem gerespecteerd wordt en dat hun welzijn meespeelt in het internationale voetbalbeleid.

Het plan van FIFA-voorzitter Gianni Infantino voor een tweejaarlijks WK stuit op het verzet van onder andere de Europese en de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie en een aantal grote clubs. De Afrikaanse landen schaarden zich eind november daarentegen unaniem achter het plan.

