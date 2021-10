Spelersvakbond Fifpro en de European Leagues-federatie, die een dertigtal Europese competities vertegenwoordigt, hebben dinsdag tijdens een samenkomst in Brussel opgeroepen om het voetbal op bestuurlijk vlak te hervormen. De oproep komt er naar aanleiding van het doodgeboren project van de Super League.

'Het huidige bestuurssysteem is niet meer in staat om de beslissingen te nemen die moeten genomen worden', verklaarde Jonas Baer-Hoffmann, de secretaris-generaal van Fifpro. 'Het is bijna onmogelijk geworden om grote, constructieve beslissingen te nemen. Het is tijd om ingrijpende veranderingen door te voeren in het voetbal op bestuurlijk vlak.'

De belangrijkste vertegenwoordigers van de UEFA en de European Club Association (ECA) bleven dinsdag afwezig. 'We hebben iedereen nodig om samen te discussiëren en spijtig genoeg is niet iedereen er', legde Baer-Hoffmann de vinger op de zere wonde.

Fifpro en European Leagues klaagden ook over het gebrek aan dialoog met de Wereldvoetbalbond FIFA en haar directeur ontwikkeling Arsène Wenger. Zij lanceerden recent een voorstel om het WK voetbal tweejaarlijks te laten doorgaan.

De oproep van Fifpro en European Leagues komt een dag nadat enkele Europese Parlementsleden aandrongen op het opzetten van mechanismen die het Europees voetbal zou moeten beschermen tegen de dreiging van oprichting van een Super League.

