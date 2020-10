Als het aan de internationale spelersvakbond FIFPRO ligt, wordt het aantal vriendschappelijke interlands voor nationale voetbalploegen voorlopig gelimiteerd. De FIFPRO vindt sowieso al enige tijd dat de internationale wedstrijdkalender te vol is.

Gezien de situatie met het coronavirus is het volgens hoofd medische zaken, de Fransman Vincent Gouttebarge, ook beter zo min mogelijk te reizen. 'Dat wordt nu niet voor niets afgeraden. Het zou daarom beter zijn bepaalde vriendschappelijke interlands niet te spelen. Voor de clubs zijn die wedstrijden ook heel lastig. Ze hebben geïnvesteerd om een eigen 'bubbel' te creëren, maar voor interlands reizen hun spelers naar diverse landen en continenten. Dat zijn juist de momenten waarop spelers in aanraking kunnen komen met Covid-19', aldus Gouttebarge.

De FIFPRO pleitte er bij de wereldvoetbalbond FIFA voor dat spelers niet alleen bij aankomst bij hun nationale ploeg worden getest op het coronavirus, maar ook voordat ze terugkeren naar hun clubs. 'Zodat clubs niet opgezadeld worden met spelers van wie ze niet weten of die positief of negatief zijn. Helaas heeft de FIFA dat niet meegenomen in het protocol', aldus Gouttebarge.

De Rode Duivels speelden vorige maand in Brussel een oefeninterland tegen Ivoorkust (1-1) in aanloop naar de Nations Leagueduels in Engeland (2-1) en IJsland (1-2). Op 11 november oefenen de troepen van Roberto Martinez thuis tegen Zwitserland. Aansluitend ontvangen ze in het Koning Boudewijnstadion Engeland (15 november) en Denemarken (18 november) in de Nations League. Meerdere internationals, onder wie Kevin De Bruyne en Axel Witsel, klaagden bij de vorige interlandbreak over de te volle kalender en te hoge belasting.

Gezien de situatie met het coronavirus is het volgens hoofd medische zaken, de Fransman Vincent Gouttebarge, ook beter zo min mogelijk te reizen. 'Dat wordt nu niet voor niets afgeraden. Het zou daarom beter zijn bepaalde vriendschappelijke interlands niet te spelen. Voor de clubs zijn die wedstrijden ook heel lastig. Ze hebben geïnvesteerd om een eigen 'bubbel' te creëren, maar voor interlands reizen hun spelers naar diverse landen en continenten. Dat zijn juist de momenten waarop spelers in aanraking kunnen komen met Covid-19', aldus Gouttebarge. De FIFPRO pleitte er bij de wereldvoetbalbond FIFA voor dat spelers niet alleen bij aankomst bij hun nationale ploeg worden getest op het coronavirus, maar ook voordat ze terugkeren naar hun clubs. 'Zodat clubs niet opgezadeld worden met spelers van wie ze niet weten of die positief of negatief zijn. Helaas heeft de FIFA dat niet meegenomen in het protocol', aldus Gouttebarge. De Rode Duivels speelden vorige maand in Brussel een oefeninterland tegen Ivoorkust (1-1) in aanloop naar de Nations Leagueduels in Engeland (2-1) en IJsland (1-2). Op 11 november oefenen de troepen van Roberto Martinez thuis tegen Zwitserland. Aansluitend ontvangen ze in het Koning Boudewijnstadion Engeland (15 november) en Denemarken (18 november) in de Nations League. Meerdere internationals, onder wie Kevin De Bruyne en Axel Witsel, klaagden bij de vorige interlandbreak over de te volle kalender en te hoge belasting.