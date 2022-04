Twee sponsors van de Rode Duivels, koerierbedrijf GLS en warenhuisketen Carrefour, hebben beslist om geen klanten of gasten mee te nemen naar het WK voetbal in Qatar.

Dat meldt Het Nieuwsblad.

'Wij vinden dat dit WK beter niet gebruikt wordt voor commerciële doeleinden', stelt GLS. De pakjesdienst zal ook geen WK-campagnes voeren in ons land. Carrefour laat dan weer weten dat het wel nog een actie rond de Rode Duivels plant. 'Maar die houdt geen ­verband met het WK.'

Zes andere sponsors van de ­Rode Duivels spreken zich ook unaniem uit tegen de mensenrechtensituatie in Qatar, maar gaan voorlopig nog niet verder dan hun steun en vertrouwen uit te spreken in het plan van de voetbalbond. Die wil ter plekke enkel samenwerken met bedrijven die een charter voor mensenrechten en arbeidsomstandig­heden getekend hebben.

