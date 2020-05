De heropstart van de topcompetities houdt flink wat risico's in voor de spelers, volgens Vincent Gouttebarge.

Naar aanleiding van de geplande heropstart van de Serie A en de blessure van Zlatan Ibrahimovic bij AC Milan contacteerde de Italiaanse krant La Repubblica Vincent Gouttebarge, medisch verantwoordelijke bij de FIFPro, de overkoepelende vakbond van de profvoetballers.

De Fransman, die na zijn professionele voetballoopbaan ook in Nederland studeerde, waarschuwde dat de plotse hervatting en de snelle opeenvolging van wedstrijden risico's inhouden voor de spelers. 'Voetballers zijn geen machines', herhaalde hij nog eens.

Om het hele programma af te haspelen moeten bijvoorbeeld de Italiaanse voetballers in anderhalve maand twaalf speeldagen afwerken. Ideaal is vijf dagen rust tussen twee wedstrijden, benadrukte Gouttebarge. Tot 72 uur na een wedstrijd is een speler gevoelig aan blessures die met de voorgaande wedstrijd te maken hebben. Twee wedstrijden per week spelen, met hooguit 72 of 96 uur er tussen, houdt een flink risico in.

Dat kort na de afloop van de huidige competitie de volgende al van start zal gaan, is evenmin goed. Voor profsporters is een volledige stop aan activiteiten van vier tot zes weken tussen twee competities aangewezen, met nog eens twee weken volledige inactiviteit halverwege het seizoen, zo zegt Gouttebarge.

Naar aanleiding van de geplande heropstart van de Serie A en de blessure van Zlatan Ibrahimovic bij AC Milan contacteerde de Italiaanse krant La Repubblica Vincent Gouttebarge, medisch verantwoordelijke bij de FIFPro, de overkoepelende vakbond van de profvoetballers. De Fransman, die na zijn professionele voetballoopbaan ook in Nederland studeerde, waarschuwde dat de plotse hervatting en de snelle opeenvolging van wedstrijden risico's inhouden voor de spelers. 'Voetballers zijn geen machines', herhaalde hij nog eens. Om het hele programma af te haspelen moeten bijvoorbeeld de Italiaanse voetballers in anderhalve maand twaalf speeldagen afwerken. Ideaal is vijf dagen rust tussen twee wedstrijden, benadrukte Gouttebarge. Tot 72 uur na een wedstrijd is een speler gevoelig aan blessures die met de voorgaande wedstrijd te maken hebben. Twee wedstrijden per week spelen, met hooguit 72 of 96 uur er tussen, houdt een flink risico in. Dat kort na de afloop van de huidige competitie de volgende al van start zal gaan, is evenmin goed. Voor profsporters is een volledige stop aan activiteiten van vier tot zes weken tussen twee competities aangewezen, met nog eens twee weken volledige inactiviteit halverwege het seizoen, zo zegt Gouttebarge.