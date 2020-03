Bij AC Milan dreigt door de benarde financiële toestand nog maar eens een complete make-over. Moet na Boban ook icoon Maldini ophoepelen?

' Ralf Rangnick? Als sportief directeur vind ik dat hij niet het juiste profiel heeft voor Milan.' Het is een uitspraak van de doorgaans erg gematigde Paolo Maldini van nog maar een paar weken geleden. Al een hele tijd is het bestuur van Il Diavolo (de duivel) verdeeld over de te volgen koers, terwijl trainer Stefano Pioli, die in oktober gehaald werd, zijn best doet om het seizoen tot een goed einde te brengen, geholpen door de prestaties en de persoonlijkheid van Zlatan Ibrahimovic en de goals van de van Frankfurt gehuurde Kroatische spits Ivan Rebic. Zvonimir Boban, de vroegere Kroatische middenvelder die in de zomer bij de FIFA werd weggehaald om samen met Maldini het sportief beleid uit te tekenen, plaatste anderhalve week geleden in een interview met La Gazzetta dello Sport flinke kanttekeningen bij het beleid van zijn eigen club. Hij en Maldini willen dat Milan een Italiaanse stam behoudt, met een paar buitenlandse smaakmakers, terwijl de Amerikaanse eigenaars een meer internationale aanpak genegen zijn, helemaal gericht op de ontwikkeling van jong talent. Zondag werd Boban vanwege dat interview ontslagen. Een week eerder vertelde algemeen directeur Ivan Gazidis nog dat alle neuzen in dezelfde richting staan. Dat Gazidis ondertussen zou gesproken hebben met Ralf Rangnick, terwijl Boban en Maldini dat geen goeie oplossing vinden en eerder denken aan een terugkeer van Massimiliano Allegri, de laatste trainer met wie Milan een prijs won, voedde het wantrouwen van de sportief verantwoordelijken. Gazidis werd begin december 2018 door het fonds Elliott, dat de club na het mislukte Chinese avontuur in juli 2018 in handen nam, gehaald om Milan te saneren. Voor het fonds, dat er maar niet in slaagt de uitgaven terug te dringen en de inkomsten omhoog te krijgen, en voor Gazidis zelf telt maar één ding: zorgen voor een gezonde club die straks opnieuw mag deelnemen aan de Europese competities (Milan werd dit seizoen uitgesloten van Europees voetbal omdat het de regels van de Financial Fair Play had overtreden). Daartoe werd een profiel uitgetekend voor nieuwe spelers: die zijn bij voorkeur 25 jaar of jonger en verdienen maximaal twee tot drie miljoen per jaar, terwijl vandaag het eigen talent Gianluigi Donnarumma een jaarloon van zes miljoen vangt. Boban en Maldini menen dat ervaren spelers en namen als Zlatan Ibrahimovic de jonge spelers sneller beter maken. Maar die zijn duur en Elliott wil net besparen. Ralf Rangnick, die bij Hoffenheim en RB Leipzig met een eigen voetbalfilosofie mooie resultaten heeft behaald, is voor de eigenaars dé geschikte man om straks voor het derde opeenvolgende jaar een nieuwe sportieve weg in te slaan. Als Rangnick komt, is het nog maar de vraag of Zlatan, die door Maldini en Boban gehaald werd maar niet meteen in de sportieve plannen van Rangnick lijkt te passen, mag blijven.