In de aanloop naar het EK voetbal is ophef ontstaan over de shirts van Oekraïne en Noord-Macedonië.

Oekraïne heeft een shirt laten maken met daarop een landkaart, inclusief het door Rusland geannexeerde schiereiland de Krim en de separatistische regio's Donetsk en Luhansk. Noord-Macedonië kwam speciaal voor het EK met een nieuw shirt, maar na boze reacties van supporters besloot de bond toch terug te grijpen naar het 'oude' shirt waarin het land zich plaatste voor het EK.

De spelers van bondscoach Andriy Shevchenko zullen tijdens het EK gele of blauwe shirts dragen waarop in kleine stipjes de contouren van Oekraïne zijn afgebeeld, inclusief de gebieden die Rusland beschouwt als deel van zijn grondgebied. De presentatie van het shirt via Facebook leidde tot woedende Russische reacties. Een parlementslid noemde het 'een politieke provocatie'. Op het shirt staan ook Oekraïense strijdkreten.

Noord-Macedonië, dat als zelfstandig land debuteert op een eindtoernooi, had op verzoek van de spelers nieuwe shirts laten ontwerpen. Het bordeauxrode tenue met daarin verwerkt een afbeelding van een lynx viel echter niet in de smaak bij de supporters. De Noord-Macedonische voetbalbond heeft de UEFA daarom gevraagd of het op het EK in de oude shirts mag spelen: rood met gele strepen.

Noord-Macedonië en Oekraïne zijn op het EK ondergebracht in groep C, samen met Nederland en Oostenrijk.

