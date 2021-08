De club uit de Ligue 1 is erg actief op de transfermarkt. Het bestuur voegt het geld bij de ambitie en haalde al meerdere spelers.

Nadat Bruno Génésio in maart een wat slabakkende ploeg kwam overnemen, eindigde de club nog als zesde in de competitie en kon ze zich kwalificeren voor de Conference League. Om het nieuwe seizoen goed aan te vatten, besloot het bestuur om nog eens diep in de geldbuidel te tasten. Rennes h...

Nadat Bruno Génésio in maart een wat slabakkende ploeg kwam overnemen, eindigde de club nog als zesde in de competitie en kon ze zich kwalificeren voor de Conference League. Om het nieuwe seizoen goed aan te vatten, besloot het bestuur om nog eens diep in de geldbuidel te tasten. Rennes haalde al Loïc Badé, Kamaldeen Sulemana en Birger Meling en onlangs kwam Baptiste Santamaria over van Freiburg. Die moet het vertrek opvangen van middenvelder Steven Nzonzi, die naar het Roma van José Mourinho ging. Zo gaf Stade deze zomer al 49 miljoen euro uit. Na PSG is het de club die het meest spendeert in Frankrijk. En daar houdt het kennelijk niet op. Volgens de laatste geruchten zou ook Lovro Majer van Dinamo Zagreb naar Rennes verkassen. Jeremy Doku zal dus goed omringd worden, hij gaat allicht een mooi duo vormen met de Ghanees Kamaldeen Sulemana, die een gelijkaardig profiel heeft. Bruno Genesio zal de luxe hebben om dit seizoen twee explosieve spelers op de flanken te kunnen opstellen. Het blijft natuurlijk afwachten of dat voldoende zal zijn om de doelstellingen te halen. De rood-zwarten begonnen aan het seizoen met 2 op 6. Dat is niet genoeg om de ambities van het bestuur waar te maken. De Franse coach zal de nieuwkomers goed moeten integreren om een stevige ploeg te bouwen voor de Ligue 1 en Europa. En misschien komen er dus nog nieuwe spelers om de concurrentie met de grote clubs in Frankrijk aan te gaan.Door Luca Cafarelli