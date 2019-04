Zaterdag, vanaf 21.05 uur, neemt de Bretoense club het in de Franse bekerfinale op tegen het almachtige PSG.

Een rustig en vrij anoniem seizoen beleven ze in Rennes, in Bretagne, ver achter de absolute top in de Ligue 1 (PSG) maar ook met voldoende voorsprong op de staartploegen. Het belichaamt perfect het beeld van de club, waarbij de vierde plaatsen in 2005 en 2007 voor de hoogste klasseringen zorgden.

Nochtans proberen ze bij Stade Rennais, ondanks een budget dat ervoor kan zorgen dat ze zich opwerpen tot een belangrijke outsider, zich eindelijk eens te ontdoen van de stempel van 'eeuwige verliezer'. Want sinds 1971 jagen ze op een tweede succes in de Franse beker, om met die nieuwe trofee hun palmares wat op te smukken.

In de afgelopen tien jaar waren ze tweemaal de ongelukkige finalist, evenveel keer tegen de buren van EA Guingamp. In 2009 en 2014 leidde dat tot respectievelijk een 2-1 en 2-0-verlies. We moeten ook de 1-0-nederlaag in het Stade de France toevoegen, tegenover AS Saint-Etienne voor de Ligabeker.

Komende zaterdag, bij de eindstrijd vanaf 21.05 uur tegen het almachtige PSG, is het lot hen misschien beter gezind. De Bretoense hoop doet leven, gesterkt door het parcours in de Coupe de France (via de uitschakeling van de topclubs Lille en Lyon) én de prestaties in de Europa League. Pas in de achtste finales werden de troepen van coach Julien Stéphan (38) geëlimineerd door Arsenal, nadat ze zelfs eerder spectaculair een einde maakten aan de dromen bij het Betis van trainer Quique Setién (60).

Naar het beeld van Hatem Ben Arfa (32), die als draaischijf een opvallende voorlijn aanstuurt, zijn ze bij Stade Rennais tot alles in staat. De ex-speler van PSG, die begin april na een slalom doorheen de Angersverdediging een prachtige treffer lukte, wordt aanvallend ondersteund door het fantastische Senegalese talent M'Baye Niang (24, ex-AC Milan), de bijzonder explosieve Ismaïla Sarr (21) en de meer anonieme Benjamin Bourigeaud (25). De dribbelaar wordt op het middenveld bijgestaan door het brein van de ploeg, Benjamin André (28).