Standard en Anderlecht starten Europa League met verlies, Genk wint wel van Malmö

Sevilla kwam in het snikhete Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán vroeg op voorsprong tegen Standard. Na een overtreding van Cimirot op de rand van het strafschopgebied nam Ever Banega de vrijschop voor zijn rekening. De Argentijn draaide het leer over de Luikse muur, buiten het bereik van doelman Ochoa: 1-0 na 8 minuten.

Na een geanimeerde openingsfase herstelden de Rouches het evenwicht, al bleef concreet doelgevaar wel uit. Op slag van rust schakelden beide ploegen opnieuw een versnelling hoger. Na een corner viel het leer met een gelukje voor de voet van de vrijstaande Djenepo (39.), die de gelijkmaker gevleid in doel duwde. Lang kon Standard niet genieten van de 1-1, want amper twee minuten later klom Sevilla opnieuw op voorsprong. Franco Vazquez (41.) legde met een loeihard schot de 2-1 ruststand vast.

Standard kwam met nieuwe moed uit de kleedkamers, maar moest in de tweede helft de kelk tot op de bodem ledigen. Wassim Ben Yedder (49.) tikte na matig verdedigen van de Rouches de 3-1 eenvoudig door de benen van Ochoa. Twintig minuten later strafte Ben Yedder (70.) zuur balverlies van Marin genadeloos af. Na een strafschopovertreding van Vanheusden scoorde Banega (74.) vanaf de stip zijn tweede treffer van de avond.

Sevilla kreeg nog kansen om de score verder uit te diepen, maar liet dat na. Standard plaatste daar bitter weinig tegenover. Op speeldag twee in groep J neemt Standard het op 4 oktober in Luik op tegen het Turkse Akhisarspor, dat met 0-1 onderuit ging tegen het Russische Krasnodar.

Ook Anderlecht verliest

RSC Anderlecht, met Sven Kums op het middenveld en Francis Amuzu op de flank, ontfermde zich op een slecht bespeelbare grasmat over het leer. Zodra de rust in zich was, slaagde paars-wit er ook in het veldoverwicht om te zetten in doelgevaar. De grootste kans was voor Dimata, die een perfecte voorzet van Amuzu niet beantwoordde met een goede kopbal. Doelman Chudy hoefde geen wereldsave uit zijn handschoenen te toveren.

Even later besloot Knowledge Musona onbesuisd naast de kooi. Trnava beperkte zich in een matige eerste helft tot viriel verdedigen en kwam niet in de buurt van Anderlecht-goalie Didillon.

Ook in de tweede helft stapelden de overtredingen zich aan een hoog tempo op. Na een uur wedstrijd stonden daar eindelijk ook kansen tegenover. Eerst plaatste Santini zijn kopbal naast, maar de grootste mogelijkheid viel aan de overkant. Bakos werd bij een vrije trap helemaal losgelaten en kon vrij aanleggen, maar kopte onbegrijpelijk over.

Anderlecht reageerde op zijn beurt met een achteloos lobje van Amuzu, die zijn subtiele poging op de lat zag stranden. Tien minuten voor tijd kregen de troepen van Hein Vanhaezebrouck het deksel op de neus. Bij een hoekschop liet Dimata zich aan de tweede paal aftroeven door Matej Oravec (79.), die van dichtbij raak kopte. De bezoekers uit Brussel zetten nog alle zeilen bij, maar een late gelijkmaker viel in Trnava niet meer uit de lucht. Het bleef bij 1-0.

Nog in groep D maakte Dinamo Zagreb voor eigen publiek met 4-1 brandhout van Fenerbahçe. De Kroaten zijn op 4 oktober in het Astridpark de volgende tegenstander van RSCA.

Winst Racing Genk

In de matig volgelopen Luminus Arena kenden Genk en Malmö een rommelige openingsfase. De bezoekers probeerden hoog druk te zetten, maar Genk nam de wedstrijd in handen, evenwel zonder de tegenstander met de rug tegen het eigen doel te drukken. Trossard en Ruslan Malinovskyi probeerden het dan maar met afstandsschoten vanuit de tweede lijn, meer dan een hoekschop leverde dat niet op.

Bij de eerste uitgespeelde kans voor de thuisploeg was het echter meteen raak. Met de rust in zicht zette rechtsachter Joakim Maehle met één beweging twee bezoekers in de wind, zijn strakke voorzet werd aan de tweede paal door kersvers Rode Duivel Trossard in één tijd in doel getrapt. Zo konden de Genkenaars met een verdiende 1-0 voorsprong de kleedkamers in, tegen een Malmö dat de Limburgers op geen enkele manier leek te kunnen verontrusten.

Ook na pauze gingen bij elke tempoversnelling van de thuisploeg Zweedse alarmbellen af. De bezoekers speelden stug en georganiseerd, maar beschikken niet over voldoende voetballende kwaliteiten om Genk een keer uit verband te spelen en dus leek een eerste nederlaag in negentien wedstrijden onder Uwe Rösler onvermijdelijk.

De laatste Zweedse hoop werd twintig minuten voor tijd de kop ingedrukt, toen Samatta er na geharrewar in de zestien 2-0 van maakte, de zevende treffer van het seizoen van de 25-jarige Tanzaniaan in de Europa League.

Met drie punten komt Genk, dit seizoen in alle competities nog ongeslagen, samen met favoriet Besiktas aan de leiding in de groep. De Turken waren in eigen huis met 3-1 te sterk voor Sarpsborg, op donderdag 4 oktober in Denemarken de tegenstander van de Genkies op de tweede speeldag.