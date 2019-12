Standard heeft zijn waterkans op een stek in de zestiende finales van de Europa League net niet kunnen verzilveren. De Rouches gaven op de zesde en laatste speeldag in groep F tegen Arsenal een 2-0 voorsprong weg en speelden 2-2 gelijk.

Voor Standard, dat niet kon profiteren van de 2-3 nederlaag van Eintracht Frankfurt tegen Vitoria, zit het Europese avontuur er dit jaar op. Een Luikse zege betekende de kwalificatie.

Standard moest absoluut winnen, maar kon tegen het jonge Arsenal weinig forceren. De Gunners staken wel een paar keer gevaarlijk de neus aan het venster. Doelman Bodart hield Smith Rowe en Saka echter van de 0-1. Diezelfde Saka besloot nadien maar nipt naast.

Vlak na de pauze klom Standard dan toch op voorsprong. De trap van Bastien (47.) week af op het lichaam van Sokratis en liet keeper Martinez zonder kans. Standard ging op zoek naar de 2-0, en kreeg twintig minuten voor tijd loon naar werken. Amallah (69.) knalde, opnieuw met een afgeweken bal, de tweede thuistreffer binnen. Arsenal reageerde dan toch, via Lacazette (78.) die de aansluitingstreffer binnenkopte. De Luikenaars waren even de kluts kwijt en Saka (81.) draaide een handvol minuten later de gelijkmaker binnen.

Standard probeerde nog de winner te scoren, maar kwam niet meer in de buurt van het bezoekende doel. Eintracht Frankfurt verloor verrassend van Vitoria met 2-3. Rochinha (8.) bracht de Portugese ploeg voor, maar Da Costa (31.) en Kamada (38.) draaiden nog voor de koffie de rollen om. Via late goals van Al Musrati (85.) en Edwards (87.) ging Vitoria toch met de zege aan de haal. Arsenal wint de groep met elf punten, voor Frankfurt (9 ptn). Standard (8 ptn) volgt als derde, voor hekkensluiter Vitoria (5 ptn).