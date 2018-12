Standard houdt hoop op Europese lente levend na stuntzege tegen Sevilla

Sevilla ontfermde zich over het leer, maar de betere kansen waren aanvankelijk voor de Rouches. Emond kopte maar net naast, Carcela besloot na een knappe dribbel in het zijnet en doelman Vaclik had alle moeite met een voorzet van Mpoku. Standard kwam na 20 minuten wel twee keer met de schrik vrij. Eerst trapte Ben Yedder van dichtbij over de kooi van Ochoa, even later vlamde Vazquez de deklat aan flarden. Nadien kabbelde de match zonder hoogtepunten voort tot de rust.

Standard opende de tweede helft met een dot van een kans. Marin, in de eerste helft ingevallen voor de geblesseerde Mpoku, zette Emond met een slim opwippertje alleen voor doel. De aanvaller verprutste zijn controle en duwde het leer zomaar in de handen van Vaclik. De Rouches hadden na de 2-1 overwinning van Krasnodar tegen Akhisar eerder op de avond enkel genoeg aan een zege om de uitschakeling te vermijden. Onder impuls van Marin voerde de thuisploeg de druk op, met resultaat. Carcela en Djenepo ontwrichtten de Andalusische defensie, waarna Djenepo (63.) de score opende op Sclessin.

Even later zag het er nog beter uit voor Standard. Sterkhouder Sarabia plaatste de studs op het scheenbeen van de Luikse doelpuntenmaker en werd met twee keer geel van het veld gestuurd. Ondanks het nummerieke ondertal nam Sevilla de teugels steviger in handen. Ben Yedder dacht de gelijkmaker te scoren, maar stond een meter buitenspel. De vlag ging terecht de hoogte in. In de slotfase konden de Rouches naar hartenlust counteren, maar de score veranderde niet meer. Djenepo kwam een voetje tekort om de 2-0 in doel te duwen. Even later verschalkte Kjaer bijna zijn eigen doelman, maar Vaclik veegde het leer nog weg. In de rebound knalde het Malinese slangenmens een niet te missen kans tegen de deklat.

Eerder op de avond hield Krasnodar de punten thuis na een 2-1 zege tegen Akhisar. De Russen zijn ondanks 12 op 15 nog niet zeker van de zestiende finales. Sevilla en Standard, elk 9 punten, kunnen beide nog over Krasnodar winnen op de slotspeeldag. De Rouches moeten naar het uitgeschakelde en puntenloze Akhisar. Krasnodar ontvangt de Spaanse competitieleider.