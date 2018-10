Standard houdt kansen op Europese overwintering gaaf door zege tegen Krasnodar

Het beloofde geen makkelijke wedstrijd te worden tegen Krasnodar. De Russen klopten Sevilla op de vorige speeldag met 2-1. Standard kroop in de eerste helft dan ook meermaals door het oog van de naald bij pogingen van Cristian Ramirez en Maciel Wanderson (ex-Lierse). Dat bleek slechts uitstel van executie toen de Russen de Luikse defensie met een tactisch perfecte aanval in de luren legden. De Braziliaan Ari (40.) was de beul van dienst.

De rust bleek de Luikenaars deugd te hebben gedaan want na drie minuten in de tweede helft trof Renaud Emond raak met een prachtige volley van ver buiten het strafschopgebied.

Even later miste Mehdi Carcela op een haar na de 1-2. Zijn poging raakte de binnenkant van de doelpaal. Nadien kwam Standard tweemaal goed weg. Telkens was het doelman Ochoa die in de weg stond van Ari. In de blessuretijd kopte Kostas Laifis nog een hoekschop in de verste hoek.

In groep J hebben Standard, Krasnodar en Sevilla allemaal 6 punten. Sevilla klopte Akhisar met 6-0 en pakt zo de leiding. Akhisar is alleen laatste. De Turken konden nog geen enkel punt rapen.