Dit weekend wordt de Major League Soccer op gang getrapt. De Amerikaanse competitie is meer dan ooit een mix van talentvolle (Zuid-)Amerikanen en jongens met ervaring in Europa. Deze tien spelers zijn de komende maanden het volgen waard.

Josef Martínez (Atlanta United)

26-jarige spits die vorig seizoen goed was voor 28 doelpunten. Martínez, die wordt geloofd voor zijn slimme looplijnen, moet ook dit seizoen voor goals zorgen bij Atlanta United, dat een van de favorieten voor de titel is in de MLS. In Europa speelde de Venezolaan al voor Young Boys Bern, FC Thun en Torino.

Carlos Vela (Los Angeles FC)

Mexicaan die in 2015 op zijn zestiende door Arsenal naar Europa werd gehaald. Zijn grootste successen kende hij pas een dikke vijf jaar later bij Real Sociedad. Sinds Vela (30) in 2018 naar LA trok, was hij er al goed voor vijftig doelpunten. Vorig seizoen werd hij zelfs topschutter van de MLS met 36 goals, een record.

Javier 'Chicharito' Hernández (LA Galaxy)

Begon afgelopen zomer aan het seizoen bij Sevilla, maar wist in Andalusië weinig potten te breken (en te maken). In Los Angeles hopen ze dat de 31-jarige Mexicaan zijn torinstinct van bij Manchester United en Bayer Leverkusen terugvindt.

Matiás Pellegrini (Inter Miami)

19-jarige Argentijn die de allereerste designated player in de geschiedenis van Inter Miami werd. De ploeg van David Beckham legde 9 miljoen dollar op tafel om de flankspeler weg te halen bij Estudiantes de La Plata. In zijn thuisland wordt Pellegrini een erg grote toekomst toegedicht.

Alejandro Pozuelo (Toronto FC)

De ex-middenvelder (28) van Racing Genk liet in zijn debuutseizoen al zien dat de MLS hem op het lijf geschreven is. In Canada hopen ze dat de Spanjaard de veertien goals en tien assists van de vorige jaargang kan overtreffen. Bij Toronto heeft Pozuelo Laurent Ciman enkele rijen achter zich staan.

Cristian Pavón (LA Galaxy)

Bekende naam voor de mensen die ooit al Football Manager hebben gespeeld. De vinnige Argentijnse flankspeler (24) werd vorig jaar in de loop van het seizoen gehuurd van Boca Juniors en was toen goed voor drie doelpunten en zes assists. Dit weekend begint Pavón, opnieuw als huurling, aan zijn eerste volledige seizoen in de MLS.

Bojan Krkic (Montreal Impact)

Servische Spanjaard die werd opgeleid in La Masía van Barcelona. Bojan (29) scoorde wel 41 keer in 163 wedstrijden, maar kreeg nooit voluit zijn kans in Catalonië. Na avonturen bij AS Roma, AC Milan, Ajax, Stoke City, FSV Mainz en Deportivo Alaves kwam hij vorig seizoen in Canada terecht.

Ezequiel Barco (Atlanta United)

Van alle talentvolle Argentijnen diegene met de meeste ervaring in de MLS. In 61 wedstrijden scoorde de pas 20-jarige flankspeler al negen keer en gaf hij evenveel assists. Dit seizoen wordt van Barco verwacht dat hij onder de vleugels van Frank de Boer echt ontploft bij Atlanta United.

Nani (Orlando City)

Na avonturen bij Fenerbahce, Lazio Roma en Valencia besloot Nani (33)in 2018 terug te keren naar de ploeg waar het voor hem allemaal begon. Toen zijn contract bij Sporting Lissabon afliep, richtte hij zijn vizier op de MLS. Vorig seizoen liet hij met twaalf goals en vijf assists zien dat hij ook in de herfst van zijn carrière nog aardig kan voetballen.

Rodolfo Pizarro (Inter Miami)

Sinds David Beckham de ploeg opstartte, werden heel wat grote namen aan Inter Miami gelinkt, maar de absolute ster moet Rodolfo Pizarro (26) worden. In zijn thuisland was de Mexicaan een van de absolute toppers en ook bij de nationale ploeg is hij een vaste waarde. Na Beckham zelf beschikt hij ongetwijfeld over de grootste X-factor bij Miami. Schrik niet als hij om de paar weken met een nieuw kapsel op het veld verschijnt.

(Yanko Beeckman)

