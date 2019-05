De Rekordmeister kan zaterdag (15.30 uur) tegen RB Leipzig zijn 28e landstitel veroveren.

Vier punten voorsprong op Borussia Dortmund - dat Fortuna Düsseldorf ontvangt - met nog twee speeldagen te gaan, voor Bayern München lijkt de 29e landstitel als afscheidscadeau aan de 'oudjes' Franck Ribéry en Arjen Robben almaar dichterbij te komen.

Toch mogen ze in Beieren niet te fel op hun lauweren rusten, want Leipzig blijft een te duchten tegenstander. Interimtrainer Ralf Rangnick, de sportief directeur die nog tot 2021 onder contract ligt, werkt er zijn laatste thuisduel af en ligt gebrand op een stuntzege. Slechts één nederlaag leed de ploeg in huis, want ze sprokkelden in de eigen RB Arena tot dusver 35 op 48, met een doelsaldo van 34-9.

Bovendien wordt er ook van uitgegaan dat Duits international Timo Werner (23, onder contract tot 2020) na dit seizoen overstapt naar de Allianz Arena. Maar de spits, dit seizoen al goed voor 16 goals en 9 assists in 29 duels wil zijn visitekaartje nog wat extra opsmukken met een knalprestatie.

Doelman Sven Ulreich, de vervanger van de geblesseerde Manuel Neuer, is dus best op zijn hoede voor Werner en zijn offensieve ploegmakker Yussuf Poulsen. Met een puntje zal coach Niko Kovac ongetwijfeld al meer dan tevreden zijn voor de Rekordmeister.