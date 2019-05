De Amerikaanse sancties tegen Iran hebben ook gevolgen in de voetbalwereld. Marc Wilmots verblijft momenteel in Teheran om er zijn contract te ondertekenen als nieuwe bondscoach van Iran, maar de plaatselijke voetbalbond (FFI) bevestigt dat er problemen zijn met het contract van onze landgenoot.

'We zitten in de eindfase van de onderhandelingen', verklaarde Ibrahim Schakuri, secretaris-generaal van de FFI, donderdag. 'Maar de overeenkomst is nog niet in kannen en kruiken. Er zijn nog enkele kleine details die opgelost moeten worden.'

Woensdag verkondigde FFI-voorzitter Mehdi Tadsch al dat de komst van Wilmots als nieuwe bondscoach volledig afgerond was.

Economische sancties

De FFI maakte donderdag niet bekend om welke details het gaan, die de ondertekening van het contract bemoeilijken. Het Iraanse persagentschap Isna wist echter met zekerheid dat de Amerikaanse sancties tegen Iran verband houden met de strubbelingen. Mogelijk zou het verbod op internationale bankoverschrijvingen de grootste hinderpaal zijn.

'Onze economische en politieke situatie is nu eenmaal heel anders dan in andere landen', kon Schakuri wel nog zeggen. Door de Amerikaanse sancties tegen het land van president Hassan Rohani belandde Iran de voorbije maanden in een economische crisis.

Wilmots zette woensdag voet aan de grond in Teheran. Voor de 50-jarige ex-international ligt een verbintenis tot het WK van 2022 in Qatar klaar. Hij zou jaarlijks 1,2 miljoen dollar (1,15 miljoen euro) verdienen.

Wilmots zit sinds zijn vertrek bij Ivoorkust in november 2017 zonder werk. Tussen juni 2012 en juli 2016 stond de oud-spits aan het roer bij de Rode Duivels.

Iran zoekt een opvolger voor Carlos Queiroz. De Portugees was sinds 2011 bondscoach van Iran en speelde met het land twee keer op een WK.

Op de Asian Cup strandden ze begin dit jaar nog in de halve finales. Begin februari zette Queiroz zijn handtekening als nieuwe bondscoach van Colombia.