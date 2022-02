Samen met jullie gaan we op zoek naar het best mogelijke elftal van wonderboys. De enige criteria: ze zijn jonger dan 21 jaar en kunnen verschrikkelijk goed voetballen. Voor onze aanvalslinie maakten we al een preselectie van 10 namen. Welke twee spelers zou jij zeker voorin zetten?

Lees meer over de kandidaten onder de poll.

Endrick (15, Palmeiras)

Endrick Felipe is dé hype van het moment. Het Braziliaanse toptalent maakt nu nog doelpunten voor de U20 van Palmeiras, maar topclubs als Barcelona, Real Madrid en Machester City staan te popelen om hem naar Europa te halen.

© GETTY

Armando Broja (20, Southampton)

Groot, kopbalsterk en een neus voor goals. Het Albanees Chelseaproduct, dat momenteel uitgeleend wordt aan Southampton, heeft alles in huis om een spits van wereldklasse te worden.

© GETTY

Karim Adeyemi (20, RB Salzburg)

Alweer een nieuw supertalent van de Red Bullfabriek. De linksvoetige winger is met zijn lichtvoetigheid en techniek een nachtmerrie voor elke verdediger.

© GETTY

Adam Hlozek (19, Sparta Praag)

Atletisch, kopbalsterk, tweevoetig. Als schaduwspits van Sparta Praag speelt hij een uitstekend seizoen. Hij zorgt regelmatig voor doelpunten en assists.

© GETTY

Ansu Fati (19, FC Barcelona)

Het Barçatalent kreeg na het vertrek van Lionel Messi het legendarische nummer 10-shirt toegewezen. Met zijn vista, uitstekende trap en leiderschap moet hij de nieuwe leider van de Blaugrana worden.

© GETTY

Noni Madueke (19, PSV)

De 19-jarige Engelse linkspoot liet het Eindhovense publiek al meerdere malen smullen van zijn kunstjes. Hij wordt ook wel de nieuwe Arjen Robben genoemd.

© GETTY

Brian Brobbey (20, Ajax)

De Nederlander is beresterk. Aan die kracht voegt hij snelheid en scorend vermogen toe en daarmee heeft hij alles om een topspits te worden.

© GETTY

Bukayo Saka (20, Arsenal)

Is ondanks zijn jeugdige leeftijd al jaren een vaste waarde bij Arsenal. Met zijn fluwelen techniek en vista is de aanvaller vaak beslissend voor de Gunners.

© GETTY

Youssoufa Moukoko (17, Borussia Dortmund)

Een van de grootste Duitse talenten ooit. Dankzij zijn neus voor goals en explosiviteit ligt voor het Dortmundtalent ongetwijfeld een grote carrière in het verschiet.

© GETTY

Jérémy Doku (19, Stade Rennes)

De 19-jarige Belg is zonder twijfel een van de snelste spelers op de Europese velden. Bovendien beschikt hij over een geweldige dribbel en prima traptechniek, wat van hem een levensgevaarlijke speler maakt.

© GETTY

Lees meer over de kandidaten onder de poll.Endrick (15, Palmeiras)Endrick Felipe is dé hype van het moment. Het Braziliaanse toptalent maakt nu nog doelpunten voor de U20 van Palmeiras, maar topclubs als Barcelona, Real Madrid en Machester City staan te popelen om hem naar Europa te halen.Armando Broja (20, Southampton)Groot, kopbalsterk en een neus voor goals. Het Albanees Chelseaproduct, dat momenteel uitgeleend wordt aan Southampton, heeft alles in huis om een spits van wereldklasse te worden. Karim Adeyemi (20, RB Salzburg)Alweer een nieuw supertalent van de Red Bullfabriek. De linksvoetige winger is met zijn lichtvoetigheid en techniek een nachtmerrie voor elke verdediger. Adam Hlozek (19, Sparta Praag)Atletisch, kopbalsterk, tweevoetig. Als schaduwspits van Sparta Praag speelt hij een uitstekend seizoen. Hij zorgt regelmatig voor doelpunten en assists. Ansu Fati (19, FC Barcelona)Het Barçatalent kreeg na het vertrek van Lionel Messi het legendarische nummer 10-shirt toegewezen. Met zijn vista, uitstekende trap en leiderschap moet hij de nieuwe leider van de Blaugrana worden. Noni Madueke (19, PSV)De 19-jarige Engelse linkspoot liet het Eindhovense publiek al meerdere malen smullen van zijn kunstjes. Hij wordt ook wel de nieuwe Arjen Robben genoemd.Brian Brobbey (20, Ajax)De Nederlander is beresterk. Aan die kracht voegt hij snelheid en scorend vermogen toe en daarmee heeft hij alles om een topspits te worden. Bukayo Saka (20, Arsenal)Is ondanks zijn jeugdige leeftijd al jaren een vaste waarde bij Arsenal. Met zijn fluwelen techniek en vista is de aanvaller vaak beslissend voor de Gunners. Youssoufa Moukoko (17, Borussia Dortmund)Een van de grootste Duitse talenten ooit. Dankzij zijn neus voor goals en explosiviteit ligt voor het Dortmundtalent ongetwijfeld een grote carrière in het verschiet.Jérémy Doku (19, Stade Rennes)De 19-jarige Belg is zonder twijfel een van de snelste spelers op de Europese velden. Bovendien beschikt hij over een geweldige dribbel en prima traptechniek, wat van hem een levensgevaarlijke speler maakt.