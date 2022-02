Samen met jullie gaan we op zoek naar het best mogelijke elftal van wonderboys. De enige criteria: ze zijn jonger dan 21 jaar en kunnen verschrikkelijk goed voetballen. Ook voor de verdediging maakten we ook een preselectie van 10 namen. Welke twee spelers zou jij daar zeker zetten?

Leonidas Stergiou (19, St Gallen)

Is al jaren een vaste waarde bij het Zwitserse St. Gallen. Zijn voetballend vermogen en uitstekende crosspass zijn Spaanse topclubs Sevilla en Valencia niet ontgaan; ze zouden de Griekse Zwitser graag binnenhalen.

Benoît Badiashile (20, AS Monaco)

Benoît Badiashile draait ondanks zijn jonge leeftijd al een meerdere seizoenen vlotjes mee in de Monacoverdediging. De kopbalsterke verdediger deed dat niet onopgemerkt en kon al op interesse rekenen van onder andere Manchester United en West Ham.

William Saliba (20, Marseille)

Nog zo een boomlange centrumverdediger is William Saliba. De Fransman wordt door Arsenal uitgeleend aan Olympique Marseille, waar hij in het hart van de defensie speelt.

Josko Gvardiol (20, RB Leipzig)

De sterke Kroaat zag zijn uitstekend EK bekroond met een transfer naar RB Leipzig. Bij de Duitsers trekt hij de goede lijn voorlopig door en hij is dan ook een onbetwiste basisspeler.

Nuno Mendes (19, PSG)

De Portugese linksback wordt sinds de zomer door Sporting Lissabon uitgeleend aan PSG. Hij is razendsnel en speelt een prima seizoen, zowel in de Ligue 1 als in de Champions League.

Rayan Aït-Nouri (20, Wolverhampton)

Met een doelpunt in zijn debuutwedstrijd beleefde de Franse Algerijn vorig seizoen een droomstart bij The Wolves. Sindsdien is hij er een vaste waarde geworden op de linksback. Met zijn rushes en voorzetten is hij een schoolvoorbeeld van de moderne flankverdediger.

Tanguy Nianzou (19, Bayern München)

Tanguy Nianzou wordt gezien als een van de meest beloftevolle verdedigers van het moment. De verdediger mocht al enkele keren opdraven bij der Rekordmeister en daarbij viel vooral zijn rust aan de bal op.

Jurriën Timber (20, Ajax)

Met zijn snelheid is de rechtsback een meester in één-tegen-één situaties. Hij is dan ook niet meer weg te denken uit de Ajaxdefensie en werd al verschillende keren opgeroepen voor Oranje.

Gonçalo Inácio (20, Sporting CP)

Gonçalo Inacio is een beenharde verdediger met goede voeten. De jonge Portugees infiltreert graag en pikt ook van tijd tot tijd een doelpunt mee.

Vanderson (20, AS Monaco)

Met Vanderson hebben ze in Brazilië alweer een geweldige rechtsback rondlopen. Hij schitterde de voorbije jaren in de Braziliaanse Serie A, maar kan hij het binnenkort ook in Monaco?

