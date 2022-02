Samen met jullie gaan we op zoek naar het best mogelijke elftal van wonderboys. De enige criteria: ze zijn jonger dan 21 jaar en kunnen verschrikkelijk goed voetballen. Voor de doelman maakten we een preselectie van 5 namen. Wie is jouw keeper?

Gavin Bazunu (20, Portsmouth)

De jonge Ier is een jeugdproduct van Manchester City, dat hem momenteel uitleent aan Portsmouth. In de League One verricht hij wekelijks spectaculaire reddingen. Bazunu is ook de vaste doelman van de Ierse nationale ploeg.

© GETTY

Konstantinos Tzolakis (19, Olympiacos)

Reflexen, uitstraling, lengte. De jonge Griek heeft alles om een topkeeper te worden. Hij maakte deze zomer indruk tijdens de play-offwedstrijden van de Champions League.

© GETTY

Maarten Vandevoordt (19, KRC Genk)

Op zijn 19e is de Limburgse keeper een echte leidersfiguur en een van de steunpilaren van KRC Genk. De jeugdinternational valt op met zijn reflexen en voetballend vermogen.

© Belga Image

Dogan Alemdar (19, Stade Rennes)

Was op zijn 17e de jongste aanvoerder ooit van jeugdclub Kayserispor. Tegenwoordig is het Turks talent ploegmaat van Jérémy Doku bij Stade Rennes.

© GETTY

Bart Verbruggen (19, Anderlecht)

Kreeg door de blessure van Hendrik Van Crombrugge vorig jaar zijn kans in de Champions' play-offs. Zijn debuut op het veld van Club Brugge werd gesmaakt en hij bleef tot het einde van het seizoen onder de lat staan.

© Belga Image

De jonge Ier is een jeugdproduct van Manchester City, dat hem momenteel uitleent aan Portsmouth. In de League One verricht hij wekelijks spectaculaire reddingen. Bazunu is ook de vaste doelman van de Ierse nationale ploeg. Reflexen, uitstraling, lengte. De jonge Griek heeft alles om een topkeeper te worden. Hij maakte deze zomer indruk tijdens de play-offwedstrijden van de Champions League.Op zijn 19e is de Limburgse keeper een echte leidersfiguur en een van de steunpilaren van KRC Genk. De jeugdinternational valt op met zijn reflexen en voetballend vermogen.Was op zijn 17e de jongste aanvoerder ooit van jeugdclub Kayserispor. Tegenwoordig is het Turks talent ploegmaat van Jérémy Doku bij Stade Rennes.Kreeg door de blessure van Hendrik Van Crombrugge vorig jaar zijn kans in de Champions' play-offs. Zijn debuut op het veld van Club Brugge werd gesmaakt en hij bleef tot het einde van het seizoen onder de lat staan.