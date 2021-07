Kevin De Bruyne is één van de kanshebbers voor de award van Doelpunt van het EK. Het doelpunt van de Rode Duivel in de groepsfase tegen Denemarken behoort tot een shortlist van tien genomineerden.

Dat maakte de UEFA bekend op haar website. Fans kunnen op de site de tien genomineerde doelpunten bekijken en stemmen op hun favoriet.

De 1-2 van De Bruyne tegen Denemarken kwam er na een prachtige collectieve aanval. Romelu Lukaku, Youri Tielemans en de broers Hazard combineerden tot de bal voor de linker van De Bruyne kwam. Die werkte af met een hard, grondscherend schot.

Naast de goal van De Bruyne is ook Lorenzo Insigne een grote kanshebber op de prijs, met zijn goal in de kwartfinale tegen de Rode Duivels. De andere genomineerden zijn Patrik Schick (Tsjechië), Andriy Yarmolenko (Oekraïne), Federico Chiesa (Italië), Alvaro Morata (Spanje), Cristiano Ronaldo (Portugal), Paul Pogba (Frankrijk), Mikkel Damsgaard (Denemarken) en Luka Modric (Kroatië).

Dinsdag raakte al bekend dat Romelu Lukaku, als enige Rode Duiel, van de UEFA een plaatsje krijgt in het elftal van het toernooi. De aanvaller krijgt na afloop van EURO 2020 centraal voorin onder meer de voorkeur op Harry Kane en topschutter Patrik Schick.

