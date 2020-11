Scheidsrechter Stéphanie Frappart leidt woensdag als eerste vrouw in de geschiedenis een wedstrijd in de Champions League. De 36-jarige Française mag het duel tussen Juventus en Dinamo Kiev fluiten.

Voor Frappart betekent het Europese duel een nieuwe mijlpaal. Ze was al de eerste vrouw die een competitiewedstrijd in de Franse Ligue 1 leidde. Frappart kreeg ook al enkele wedstrijden in de Europa League toegewezen en floot vorig jaar de Europese Supercup tussen Liverpool en Chelsea. In september werd ze de eerste vrouw die een officiële interland in het mannenvoetbal leidde. In de Nations League kreeg ze toen het duel tussen Malta en Letland toebedeeld.

Frappart, ex-speelster van Herblay en scheidsrechter sinds haar dertiende, treedt in de voetsporen van de Zwitserse Nicole Petignat, in 2003 de eerste vrouwelijke scheidsrechter in de UEFA Cup, en de Duitse Bibiana Steinhaus, die in 2017 de eerste vrouwelijke arbiter in een grote Europese competitie werd. (Belga)

