Club Brugge heeft dinsdagavond op de tweede speeldag van de groepsfase van de Champions League een knappe 1-2 zege geboekt op het veld van RB Leipzig. Club wiste dankzij treffers van Hans Vanaken (22.) en Mats Rits (41.) de openingstreffer van Christopher Nkunku (5.) uit.

De openingsfase in de Red Bull Arena was helemaal voor Leipzig. Christopher Nkunku claimde eerst een penalty voor een vermeende fout van Mata, maar was nauwelijks een minuut later alweer bij de pinken na Brugs balverlies na een uittrap van Mignolet. Forsberg zette de Fransman alleen voor doel en die miste niet. Ref Vincic keurde de treffer in eerste instantie af voor buitenspel, maar na tussenkomst van de VAR mocht de 1-0 toch op het bord blijven staan.

Club Brugge leek niet van slag en ging meteen zelf in de aanval. Hans Vanaken stuitte een eerste keer op Gulacsi, maar Club bleef aandringen. En na 22 minuten werd blauw-zwart ook beloond. Charles De Ketelaere vond Vanaken voor doel en de Limburger schoof de bal koeltjes tegen de netten. Opnieuw werd het doelpunt initieel afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR floot ref Vincic opnieuw terug en kende de goal toe.

Leipzig slaagde er steeds minder in zijn wil op te dringen en Club trok het balbezit ook naar zich toe. Op het einde van de eerste helft volgde loon naar werken. Een gekraakte volley van Vanaken kwam voor de voeten van Mats Rits en die knalde van dichtbij de 1-2 voorbij Gulacsi. Blauw-zwart mocht met een 1-2 voorsprong de kleedkamers in.

Mignolet

Na de pauze hield Club goed stand. Leipzig probeerde met enkele invallers druk te zetten op de Brugse defensie, maar die stond solide. Aan de overkant leek Lang Club twintig minuten voor tijd naar een zekere overwinning te schieten. De Nederlander trapte de bal knap voorbij Gulacsi, maar was vanuit buitenspel vertrokken. Het bleef zo 1-2. Aan de overkant claimde Nkunku voor de tweede keer een penalty, na een contact met MIgnolet. Vincic zag er echter geen graten in.

De Club-doelman moest in de slotfase nog tussenkomen op een poging van Silva. Verder kwam Leipzig niet meer. De 1-2 bleef op het bord staan, een heel knappe zege voor blauw-zwart. Na het 1-1 gelijkspel tegen PSG op de openingsspeeldag telt Club zo al vier punten in groep A. Het komt daarmee samen met PSG op kop.

Messi scoort

Messi viert zijn eerst goal voor PSG © Belga

De Parijzenaars versloegen in een absolute topper Manchester City met 2-0. Idrissa Gueye (8.) en de uit blessure teruggekeerde Lionel Messi (74.) zorgden voor de doelpunten. Voor Messi was het zijn eerste goal voor PSG. Bij Manchester City speelde Kevin De Bruyne de hele wedstrijd. Hij kreeg vlak voor rust geel na een zware fout op Gueye.

Manchester City is voorlopig derde in groep A met drie punten. Leipzig is nog puntenloos.

De openingsfase in de Red Bull Arena was helemaal voor Leipzig. Christopher Nkunku claimde eerst een penalty voor een vermeende fout van Mata, maar was nauwelijks een minuut later alweer bij de pinken na Brugs balverlies na een uittrap van Mignolet. Forsberg zette de Fransman alleen voor doel en die miste niet. Ref Vincic keurde de treffer in eerste instantie af voor buitenspel, maar na tussenkomst van de VAR mocht de 1-0 toch op het bord blijven staan. Club Brugge leek niet van slag en ging meteen zelf in de aanval. Hans Vanaken stuitte een eerste keer op Gulacsi, maar Club bleef aandringen. En na 22 minuten werd blauw-zwart ook beloond. Charles De Ketelaere vond Vanaken voor doel en de Limburger schoof de bal koeltjes tegen de netten. Opnieuw werd het doelpunt initieel afgekeurd voor buitenspel, maar de VAR floot ref Vincic opnieuw terug en kende de goal toe. Leipzig slaagde er steeds minder in zijn wil op te dringen en Club trok het balbezit ook naar zich toe. Op het einde van de eerste helft volgde loon naar werken. Een gekraakte volley van Vanaken kwam voor de voeten van Mats Rits en die knalde van dichtbij de 1-2 voorbij Gulacsi. Blauw-zwart mocht met een 1-2 voorsprong de kleedkamers in. Na de pauze hield Club goed stand. Leipzig probeerde met enkele invallers druk te zetten op de Brugse defensie, maar die stond solide. Aan de overkant leek Lang Club twintig minuten voor tijd naar een zekere overwinning te schieten. De Nederlander trapte de bal knap voorbij Gulacsi, maar was vanuit buitenspel vertrokken. Het bleef zo 1-2. Aan de overkant claimde Nkunku voor de tweede keer een penalty, na een contact met MIgnolet. Vincic zag er echter geen graten in. De Club-doelman moest in de slotfase nog tussenkomen op een poging van Silva. Verder kwam Leipzig niet meer. De 1-2 bleef op het bord staan, een heel knappe zege voor blauw-zwart. Na het 1-1 gelijkspel tegen PSG op de openingsspeeldag telt Club zo al vier punten in groep A. Het komt daarmee samen met PSG op kop. De Parijzenaars versloegen in een absolute topper Manchester City met 2-0. Idrissa Gueye (8.) en de uit blessure teruggekeerde Lionel Messi (74.) zorgden voor de doelpunten. Voor Messi was het zijn eerste goal voor PSG. Bij Manchester City speelde Kevin De Bruyne de hele wedstrijd. Hij kreeg vlak voor rust geel na een zware fout op Gueye. Manchester City is voorlopig derde in groep A met drie punten. Leipzig is nog puntenloos.