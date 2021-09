Een indrukwekkend Club Brugge heeft op de eerste speeldag van de Champions League gestunt door Paris Saint-Germain op een 1-1 gelijkspel te houden. Een verdiend puntje, want de Bruggelingen moesten niet onderdoen voor het sterrenensemble van PSG.

Bij Club Brugge moest kapitein Ruud Vormer vrede nemen met een plaatsje op de bank. PSG bracht voor de allereerste keer het aanvalstrio Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé in stelling.

De openingsminuten waren voor PSG, maar na een minuutje of tien kwam Club er wat door. Het leidde ook tot een kans toen De Ketelaere op doel kon afstormen, maar Paredes haalde hem brutaal neer. Het had rood kunnen zijn, maar scheidsrechter Sandro Schärer hield het bij geel.

Net toen de Bruggelingen even hun voet naast de bezoekers leken te kunnen zetten, volgde een zware domper: een vroege tegengoal. Mata liet zich makkelijk aftroeven door Mbappé, die de bal tot bij Ander Herrera (15.) bracht. Die maakte er in één tijd 0-1 van.

Vanaken maakt gelijk, Messi op de lat

Club Brugge liet zich niet zomaar doen en kwam iets voor het halfuur zelfs op gelijke hoogte na een hele knappe aanval. Sobol rukte op zijn linkerflank goed op en bediende Vanaken (27.), die keihard uithaalde en het leer voorbij doelman Navas joeg. Ei zo na kwamen de Parijzenaars meteen weer op voorsprong, maar een schot van Messi strandde op de lat. Ook Club kreeg opnieuw een grote kans toen Vanaken met een sterke vrijschop uitpakte, maar Navas bracht redding.

De Bruggelingen kregen een staande ovatie na de eerste helft. Het speelde moedig en aan een hoog tempo, met Vanaken en De Ketelaere als uitblinkers.

Mignolet redt

PSG-coach Pochettino wilde meer bereiken in de tweede helft en wisselde bij de rust Paredes en Wijnaldum voor Danilo en Draxler. Brugge kwam echter als beste ploeg uit de kleedkamer en was meteen gevaarlijk via Lang en Hendry, die een reuzekans verkwanselde. Mbappé moest overigens al heel snel geblesseerd naar de kant en werd vervangen door Icardi.

De thuisploeg werd maar niet moe, bleef hoog druk zetten en was zelfs de betere ploeg. Dat nam niet weg dat Messi altijd gevaarlijk was. Twintig minuten voor tijd moest doelman Mignolet een schot van de Argentijn wegboksen. PSG zette nog een slotoffensief in waarin vooral Icardi gevaarlijk was, maar Club wist stand te houden.

Hoge score voor Man City met Kevin De Bruyne

Nog in groep A won Manchester City na een doelpuntenkermis met 6-3 van RB Leipzig. Kevin De Bruyne stond voor het eerst dit seizoen in de basis bij City na een enkelblessure. Hij liet meteen een prima indruk. Het was Nathan Aké (16.) die de Citizens al snel op voorsprong bracht. Daarna werkte Nordi Mukiele (28.) een voorzet van De Bruyne in eigen doel. Christopher Nkunku (42.) maakte kort voor de pauze de aansluitingstreffer, maar City ging alsnog met twee doelpunten voorsprong de rust in toen Riyad Mahrez (45+2.) er 3-1 van maakte in de blessuretijd van de eerste helft.

Met zijn tweede van de avond bracht Nkunku (51.) de Duitsers kort na de rust opnieuw in de wedstrijd, maar Jack Grealish (56.) maakte er al gauw 4-2 van. Een dik kwartier voor tijd mocht De Bruyne gaan rusten, Nkunku (73.) maakte een minuutje later zijn derde. Amper twee minuten later maakte Joao Cancelo (75.) 5-3. Leipzig moest het daarna nog tien minuten met een man minder redden na de uitsluiting van Angelino. City maakte daar gebruik van door er nog eentje te maken: Gabriel Jesus (85.) legde de 6-3 eindstand vast.

