Wat al een tijdje eraan zat te komen, is nu dan toch gebeurd: Newcastle United heeft afscheid genomen van coach Sterve Bruce. Het nieuwe tijdperk kan nu echt beginnen.

Het is geen verrassing dat Steve Bruce op straat werd gezet door Newcastle, maar wel dat het zo lang duurde. Sinds de overname van de Premier Leagueclub door een Saudisch investeerdersfonds hing het ontslag al in de lucht. De nieuwe eigenaars willen namelijk zo snel mogelijk naar de top en daar is de 61-jarige coach misschien niet meteen de juiste persoon voor. Bruce vreesde ook al snel voor zijn job, zeker toen verschillende Engelse media al berichtten dat hij ontslagen was. Dat bleek uiteindelijk niet te kloppen toen.

De 1-3-nederlaag tegen Tottenham van vorig weekend bleek echter de doodsteek te zijn voor Bruce. Newcastle kon na acht speeldagen nog steeds niet winnen en staat voorlaatste met slechts drie punten.

De zoektocht naar een nieuwe (top)coach is dan ook meteen begonnen, maar in de tussentijd neemt Graeme Jones de honneurs waar als interim-coach. Zo goed als iedere grote trainer in het Europees voetbal is al in de geruchtenmolen opgenomen, waaronder ook de Belgische bondscoach Roberto Martínez. Het wordt dan ook afwachten wie de Saudi's uiteindelijk kiezen en welke coach dus het nieuwe project in Noord-Engeland zal beginnen.

Graeme Jones will lead the team on an interim basis, starting with Saturday's trip to Crystal Palace.



He will be supported by the coaching team of Steve Agnew, Stephen Clemence, Ben Dawson and Simon Smith. https://t.co/uvkGGdpEUa — Newcastle United FC (@NUFC) October 20, 2021

