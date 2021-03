Inter, de ploeg van Rode Duivels Romelu Lukaku, heeft het nieuwe clublogo bekendgemaakt. In het ontwerp is er enkel nog plaats voor de clubkleuren en de letters I en M.

'Mijn naam is mijn geschiedenis', met die slagzin onthulde de Italiaanse topclub Inter zijn nieuw logo. Enkele maanden geleden raakte al bekend dat de club van Romelu Lukaku vanaf maart met een andere naam door het leven zou gaan. Weg met FC Internazionele di Milano, vanaf nu is het Inter Milano. Met de naamswijziging wil de Italiaanse club, hoe ironisch het ook mag klinken, internationaler gaan en de band met de thuisstad Milaan verduidelijken.

En met een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw logo. Waar dat eerder bestond uit de letters F, C, I en M en naast blauw en zwart ook goud bevatte, is de club nu naar eenvoud gegaan. Enkel nog de letters I en M werde overgehouden en het goud werd weggelaten waardoor blauw en zwart overblijven in de randen.

IL MIO NOME È LA MIA STORIA.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM — Inter (@Inter) March 30, 2021

Lukaku zal na de interlandbreak voor een eerste keer kunnen pronken met de nieuwe uitstraling in de wedstrijd tegen het Cagliari van Radja Nainggolan op 11 april. Al zal dat niet op de officiële merchandising van de club gebeuren. De wedstrijdtruitjes blijven namelijk onveranderd tot volgend seizoen. Wel zullen Lukaku en co kunnen pronken met het nieuwe clublogo op de truitjes tijdens de opwarming.

Het is ook niet de eerste keer dat Inter van logo verandert. De laatste keer gebeurde dat in 2008, toen voor het 100-jarig bestaan van de Milanese club.

