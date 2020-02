Terwijl de titelrace er eentje wordt tussen Barça en Real, vechten achter hen nog zes ploegen om twee Champions Leaguetickets. De nummer acht staat op amper vijf punten van de nummer drie.

8. Real Sociedad (37 punten)

Real Sociedad is een voetballende ploeg die het moet hebben van de creativiteit van Mikel Oyazabal en Martin Odegaard en de laatste weken ook van de doelpunten van Alexander Isak. Dit weekend treffen de Txuri-Urdin Valencia, daarna moeten ze nog naar Barcelona en krijgen ze Real Madrid over de vloer. Vooral de laatste drie speeldagen ogen met Villarreal, Sevilla en Atletico erg zwaar. De Basken spelen ook nog de halve finale van de Copa del Rey tegen Mirandés.

Coach: Imanol Alguacil Belangrijkste spelers: Mikel Oyarzabal, Alexander Isak, Martin Odegaard en Mikel Merino Vorm: 6 op 15 Beste prestatie in Champions League: Zestiende finale in 2003-2004

7. Valencia (38 punten)

Valencia is een team met enkele ervaren jongens aangevuld met talentvolle Spanjaarden uit de eigen opleiding. Van alle ploegen lijkt het nog het haalbaarste programma te hebben. Buiten Real, Villarreal en Sevilla ontmoet het alleen nog ploeg van buiten de top 8. Dani Parejo en co verloren hun heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Atalanta met 4-1.

Coach: Albert Celades Belangrijkste spelers: Dani Parejo, Ferran Torres, Maxi Gomez en Rodrigo Vorm: 7 op 15 Beste prestatie in Champions League: Verliezend finalist in 1999-2000 en 2000-2001

6.Villarreal (38 punten)

El Submarino Amarillo heeft heel wat Spanjaarden in de kern, ervaren jongens als Santi Cazorla en Raul Albiol, maar ook talenten als Javi Ontiveros en Pau Torres. Na Barça en Real heeft Javier Calleja de best scorende ploeg van de competitie en deze winter haalde hij ook Paco Alcacer terug naar zijn thuisland. Villarreal moet wel nog tegen elke ploeg uit de top 8 spelen, te beginnen tegen Atletico komend weekend.

Coach: Javier Calleja Belangrijkste spelers: Raul Albiol, Gerard Moreno, Santi Cazorla en Paco Alcacer Vorm: 10 op 15 Beste prestatie in Champions League: Halve finale in 2005-2006

5. Sevilla (40 punten)

Sevilla heeft met Lucas Ocampos, Munir El Haddadi en Oliver Torres enkele leuke voetballers in de ploeg, maar mist een echte goalgetter. Luuk de Jong kwam dit seizoen nog maar tot vijf doelpunten. Het speelt buiten Real Madrid nog tegen elke ploeg uit de top 8. Dit weekend moeten de Andalusiërs naar Getafe. In de zestiende finales van de Europa League speelt het team van Julen Lopetegui tegen het Roemeense Cluj.

Coach: Julen Lopetegui Belangrijkste spelers: Jesus Navas, Ever Banega, Lucas Ocampos en Sergio Reguilon Vorm: 5 op 15 Beste prestatie in Champions League: Kwartfinales in 2017-2018

4. Atletico Madrid (40 punten)

De ploeg van Simeone heeft de op een na beste verdediging van de competitie, maar scoorde ook zelf nog maar 25 keer. Athletic Bilbao is de enige ploeg uit de linkerkolom die slechter doet. Na Villarreal dit weekend volgen ook nog Sevilla en Barcelona. Het sluit het seizoen af tegen Getafe en Real Sociedad. Los Colchoneros wonnen hun heenwedstrijd in de Champions League tegen Liverpool (1-0).

Coach: Diego Simeone Belangrijkste spelers: Jan Oblak, Saul Niguez, Joao Felix en Alvaro Morata Vorm: 5 op 15 Beste prestatie in Champions League: Verliezend finalist in 1974 (Europacup 1), 2014 en 2016

3. Getafe (42 punten)

Dé revelatie van de competitie moet het vooral hebben haar bikkelharde speelstijl. José Bordalás beschikt met Jorge Molina, Jaime Mata en Angel Rodriguez over enkele ervaren en vlot scorende spitsen. Getafe pakte de afgelopen speeldagen drie op zes tegen Valencia en Barcelona. De overige ploegen uit de top 8 volgen nog. Los Azulones spelen in de Europa League tegen Ajax.

Coach: José Bordalás Belangrijkste spelers: Djené, Marc Cucurella, Jorge Molina en Angel Rodriguez Vorm: 12 op 15 Beste prestatie in Champions League: nog nooit deelgenomen

Dit weekend spelen ze alle zes tegen elkaar: Zaterdag 18.30 uur: Real Sociedad - Valencia Zondag 18.30 uur: Getafe - Sevilla Zondag 21 uur: Atletico Madrid - Villarreal

