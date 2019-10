Racing Genk heeft woensdagavond zijn eerste punt in deze Champions League behaald. De Limburgers speelden op de tweede speeldag in eigen huis 0-0 gelijk tegen Napoli na een wedstrijd met kansen voor beide ploegen.

Genk begon voorzichtig aan de partij. De manschappen van coach Felice Mazzu wilden een snelle achterstand zoals in het eerste groepsduel tegen Salzburg natuurlijk absoluut vermijden. Napoli had het merendeel van het balbezit, Genk plooide terug en mikte op snelle uitbraken langs de flanken, Ito en Bongonda.

Op de eerste kans was het wachten tot een kwartier spelen en het was meteen een reuzekans. Een misverstand tussen Coucke en de verdediging bracht Callejon in een scoringspositie. De Spanjaard trof de paal, Milik trapte in de herneming tegen de lat. Genk bibberde even, maar kon ook snel dreigen. Hrosovsky knalde een afgeslagen hoekschop richting het Napoli-doel, zijn schot week af op Cuesta en ging uiteindelijk slechts centimeters naast.

Genk kwam nu beter in de partij, maar de uitbraken van Napoli bleven aartsgevaarlijk. Even voorbij halverwege de eerste helft kopte Milik via de lat over. Enkele minuten eerder had Uronen voor Genk onbesuisd over getrapt. Voorin bij Genk was Ally Samatta, gelegenheidskapitein door het bankzittersstatuut van Dewaest, zijn onverzettelijke zelve. De Tanzaniaan knokte tegen ex-Genkenaar Koulibaly voor elke bal en kwam tien minuten voor de pauze met een kopbal na een hoekschop ook dichtbij een doelpunt. Meret stond echter pal.

Aan de overzijde redde Hrosovsky een poging van Koulibaly van de lijn en kopte Milik nog eens over. Een aangename eerste helft eindigde met twee pogingen van de thuisploeg. Een vlam van Bongonda, vanop ruim dertig meter, ging net naast en een afgeweken schot van Berge werd door Meret opnieuw in hoekschop geduwd.

Milik, voor de pauze al niet bijster gelukkig in zijn afwerking, begon ook zijn tweede helft met een misser voor Coucke. Genk reageerde met een kopbalmogelijkheid voor Hagi die net over zoefde. Napoli begon zo stilaan zenuwachtig te worden, vooral nadat Callejon opnieuw een grote mogelijkheid vakkundig de nek omwrong. Coach Ancelotti haalde er even voor het uur middenvelder Elmas uit en bracht Dries Mertens tussen de lijnen. Ook de Rode Duivel kon bij zijn entree niet meteen het spelbeeld veranderen. Genk bleef goed meevoetballen en was de evenknie van de Italiaanse topclub.

Een kwartier voor tijd zette Mertens Coucke toch eens aan het werk, maar de Genk-goalie bleek nog steeds wakker. Ref Kovacs floot tot dusver een vrij onopvallende match, maar kwam twaalf minuten voor tijd toch even in het oog van de storm. Ruiz trok een doorgebroken Ito neer, maar de Roemeen hield het op geel voor de middenvelder van Napoli. Een striemend fluitconcert van het thuispubliek volgde. Genk was weer even gelanceerd, maar uitgerekend de technisch briljante Hagi trapte een huizenhoge kans binnen de zestien over.

Een slotoffensief bleef van beide kanten uit. Het Genkse publiek was tevreden met het eerste punt in de Champions League en bedankte uitblinkers Bongonda en Hagi met een applausvervanging.