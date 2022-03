Joao Klauss zet zijn carrière vanaf volgende zomer verder in de Amerikaanse Major League Soccer bij St. Louis City SC. De Braziliaanse aanvaller, die momenteel op huurbasis voor STVV uitkomt, ondertekent er een contract voor 3,5 jaar met optie op een extra jaar.

De 24-jarige Klauss vervoegt het team, dat volgend seizoen debuteert in de MLS, tijdens de zomer en zal dus eerst zijn uitleenbeurt aan STVV volmaken. Klauss wordt sinds eind januari door de Truienaars geleend van het Duitse Hoffenheim, dat hem daarvoor een jaar bij Standard had gestald. De spits kwam in vier duels voor STVV nog niet tot scoren (een assist). In het shirt van de Rouches maakte hij in 47 wedstrijden negen goals en deelde tien assists uit.