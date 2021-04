Stadions van Super League-clubs lijken niet te moeten hopen op de organisatie van EK-wedstrijden komende zomer. Dat bericht persagentschap PA donderdag.

Zo waren er vorige week berichten dat de UEFA het nieuwe stadion van Tottenham zou overwegen, indien bepaalde speelsteden hun dossier niet in orde zouden krijgen. De UEFA eist op het EK van elke speelstad dat er fans toegelaten worden. Intussen zou de UEFA de piste van het Tottenham-stadion verlaten hebben. Clubs ontvangen van de UEFA immers een vergoeding voor stadionhuur en die lijkt niet van plan Tottenham, sinds zondag gekend als één van de twaalf stichtende clubs van de veelbesproken maar intussen ook alweer teloorgegane Super League, extra middelen toe te steken. Vrijdag maakt de UEFA op haar Uitvoerend Comité de definitieve lijst met speelsteden bekend voor het EK van komende zomer (11 juni-11 juli).

Er lijken nieuwe stadions te moeten worden gezocht om de kandidaturen van Bilbao en Dublin te vervangen. In beide steden heersen strenge coronabeperkingen en die laten het niet toe toeschouwers de EK-wedstrijden te laten bijwonen. Het derde twijfelgeval is München. Daar is ook nog geen zekerheid over de aanwezigheid van fans.

In Spanje schuift men Sevilla naar voren als vervanger van Bilbao. Wat er moet gebeuren met de wedstrijden in Dublin, is onzeker. De UEFA lijkt er de voorkeur aan te geven de wedstrijden te verdelen onder bestaande locaties, vooral om marketingdoeleinden. Onder meer Londen en Sint-Petersburg gaven al aan extra wedstrijden te willen organiseren.

De negen overige speelsteden laten fans toe. In Boedapest worden volle tribunes nagestreefd, in Sint-Petersburg - waar de Rode Duivels twee groepswedstrijden afwerken - en Bakoe wordt gemikt op 50 procent, terwijl in Amsterdam, Boekarest, Glasgow en Kopenhagen - waar de Rode Duivels ook een groepsmatch afwerken - gerekend wordt op een bezettingsgraad van 25 tot 33 procent.

Rome, dat ook even een twijfelgeval was, kon woensdag meedelen op z'n minst 25 procent van haar stadion te zullen vullen. In de Italiaanse hoofdstad wordt op 11 juni de openingswedstrijd gespeeld. Ook Londen hoopt op minstens 25 procent. In de Britse hoofdstad vinden de meeste wedstrijden plaats (7), waaronder de twee halve finales en de finale. (Belga)