Kevin De Bruyne heeft dinsdag zijn mening over de oprichting van de nieuwe Super League gedeeld. De Rode Duivel gaf aan te hopen op een oplossing. "Want het belangrijkste is dat we de volgende generatie voetballers blijven inspireren en de fans kunnen laten dromen", aldus De Bruyne.

"Ik kom uit een klein dorpje in België en droomde er altijd van te spelen op het hoogst mogelijke niveau", begon De Bruyne zijn mededeling. "Ik heb in de Belgische, Duitse en Engelse competitie gespeeld en ik ben er fier op mijn land te kunnen vertegenwoordigen. Ik heb gewerkt en gestreden tegen iedereen om te winnen. Maar het belangrijkste woord hierin is STRIJDEN. Met alle gebeurtenissen van de laatste dagen is dit misschien een goed moment om samen te komen en te werken aan een oplossing. We weten allemaal dat het voetbal 'big business' is en ik ben ook een deel van deze 'business'. Maar ik ben ook nog altijd een kleine jongen die er gewoon van houdt om te voetballen. Het gaat niet over een bepaalde instantie, het gaat over het voetbal over de hele wereld. Laat ons de volgende generatie voetballers blijven inspireren en de fans dromen."

De middenvelder van Manchester City, die zaterdag in de halve finale van de FA Cup tegen Chelsea uitviel met een blessure aan de rechtervoet en -enkel, lijkt hiermee de mening van zijn club te delen. Manchester City zou immers, net als Chelsea, al nadenken over een exit uit de Super League. Dat meldden dinsdag diverse Britse media.