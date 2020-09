Jorge Mendes stampte in 1996 zijn voetbalmakelaarskantoor GestiFute uit de grond in Porto. Mede dankzij de lokale topclub baande hij zich snel een weg in het topvoetbal en is hij tegenwoordig wellicht de meest invloedrijke sportmakelaar ter wereld.

Sinds 2017, een jaar nadat Fosun International de overname van Wolverhampton FC afrondde, wordt de naam van Jorge Mendes aan de club gelinkt. Het eerste seizoen onder het ambitieuze Chinese conglomeraat verliep niet even stabiel als gehoopt en dus voerde Fosun een strategiewijziging door.

Het investeringsbedrijf beoogde vanaf de zomer van 2017 een snelle groei en daarvoor zocht het hulp bij de Portugese supermakelaar. De eerste zet was trainer Nuno Espirito Santos bij FC Porto - Mendes' allereerste cliënt - weghalen, evenals het destijds twintigjarige supertalent Ruben Neves.

Wolverhampton, toen nog in The Championship, werd aangeklaagd door meerdere reeksgenoten. Makelaars mogen namelijk niet betrokken zijn bij voetbalclubs en volgens hen was Jorge Mendes de facto de sportief directeur van The Wolves. De EFL - de Engelse equivalent van de Pro League voor de lagere profreeksen - verwierp de klacht na een onderzoek, en legde Mendes dus niks in de weg.

Een belangrijk detail: Fosun-medeoprichter Guo Guangchang is tevens aandeelhouder in GestiFute. In een niet zo ver verleden trachtten Mendes en Guangchang nog een netwerk te creëren dat de verkoop van jonge spelers makkelijker en winstgevender moest maken voor makelaars, zo berichtte Reuters in 2019.

Deze hechte zakenrelatie deed, naast de vele inkomende transfers uit de Mendes-stal, vermoeden dat de Portugees wel rechtstreeks betrokken was bij Wolverhampton Wanderers.

Oude vrienden

Sinds de promotie in 2018 vestigt Wolverhampton FC zich stilaan als subtopper in de Premier League. Ondanks het feit dat Jorge Mendes een nieuw handelshuis in de Midlands vond, vergeet hij zijn oude vrienden niet.

José Mourinho wordt wereldwijd nog steeds erkend als één van de beste managers aller tijden, hoewel hij de laatste jaren van zijn pluimen verloor. Ook hij maakte naam en faam bij FC Porto en is - hoe kan het ook anders - sinds jaar en dag cliënt bij GestiFute. Als een van de paradepaardjes van het makelaarskantoor moet hij dus op zijn wenken worden bediend.

De Portugese trainer zocht vorige winter bij Tottenham nog versterking op het middenveld en op de rechtsachter, want Serge Aurier was niet altijd even betrouwbaar. In de winter lukte het Mendes al om Gedson Fernandes los te weken bij SL Benfica, maar voor een flankverdediger was het wachten tot de zomer.

Opnieuw kwam Mendes van pas: Wolvesverdediger Matt Doherty tekende in 2019 een nieuw contract, waarbij een overstap naar GestiFute hoorde. De Ierse vleugelverdediger ontwikkelde zich de laatste jaren exponentieel en werd beloond met een transfer naar Tottenham Hotspur. Een verdiende transfer, maar ook Wolverhampton had beweegredenen om zijn huismakelaar hiervoor in te zetten.

Ook José Mourinho, misschien wel de grootste Portugese trainer ooit, zit in de zak van Mendes. © GETTY

Financial Fair Play

Door de grote investeringen in spelers en een tekort aan grote sponsordeals, lukte het de Wolves niet om aan de break-even-regels van de UEFA Financial Fair Play te voldoen. De club maakte meer dan dertig miljoen euro verlies. In de plaats van een zware boete te betalen, trof de club een regeling: ze mocht twee spelers minder opnemen in haar Europese selectie, ze kreeg een boete van maximaal 600.000 euro en mocht maximaal dertig miljoen euro verlies aantekenen in 2020. Dankzij die deal behield Fosun beweegruimte op de transfermarkt.

Naast alle inkomsten die voortvloeiden uit twee opeenvolgende Europa League-deelnames, spijsden de verkopen van Matt Doherty aan de Spurs, Helder Costa aan Leeds United en Diogo Jota aan Liverpool de boeken voor zo'n 80 miljoen euro. Maar de club wilde zich zelf ook verder versterken, waarvoor Jorge Mendes twee van zijn klanten weghaalde bij FC Porto, dat door FFP-restricties snel inkomsten moest genereren.

Voor de 18-jarige Fabio Silva ontving Porto zo'n 40 miljoen euro en de 20-jarige Vitinha werd verhuurd met een aankoopoptie. Zo zijn de inkomsten voor FC Porto verzekerd en de uitgaven voor Wolverhampton gespreid. Jorge Mendes liet de club waaraan hij zijn doorbraak dankt flink cashen, terwijl hij voor zijn Engelse vrienden opvolging verzekerde voor Raúl Jiménez en João Moutinho.

Hoewel hij niet officieel betrokken is bij de club, passeert Jorge Mendes voor haast iedere inkomende of uitgaande transfer van Wolverhampton langs de kassa. Ook in de transfer van Nelson Semedo (FC Barcelona) had hij een hand.

De Portugees beseft goed dat als hij Wolves blijft helpen, zijn portefeuille enkel dikker wordt, want de sportieve opmars van de club lijkt niet onmiddellijk te stoppen. Dankzij zijn gigantische arsenaal aan topspelers, blijft de spelersmakelaar ook tijdens de coronacrisis minstens even invloedrijk.

Nelson Semedo is al de tiende Portugese teamgenoot van Leandro Dendoncker bij Wolves. © GETTY

Sinds 2017, een jaar nadat Fosun International de overname van Wolverhampton FC afrondde, wordt de naam van Jorge Mendes aan de club gelinkt. Het eerste seizoen onder het ambitieuze Chinese conglomeraat verliep niet even stabiel als gehoopt en dus voerde Fosun een strategiewijziging door. Het investeringsbedrijf beoogde vanaf de zomer van 2017 een snelle groei en daarvoor zocht het hulp bij de Portugese supermakelaar. De eerste zet was trainer Nuno Espirito Santos bij FC Porto - Mendes' allereerste cliënt - weghalen, evenals het destijds twintigjarige supertalent Ruben Neves.Wolverhampton, toen nog in The Championship, werd aangeklaagd door meerdere reeksgenoten. Makelaars mogen namelijk niet betrokken zijn bij voetbalclubs en volgens hen was Jorge Mendes de facto de sportief directeur van The Wolves. De EFL - de Engelse equivalent van de Pro League voor de lagere profreeksen - verwierp de klacht na een onderzoek, en legde Mendes dus niks in de weg.Een belangrijk detail: Fosun-medeoprichter Guo Guangchang is tevens aandeelhouder in GestiFute. In een niet zo ver verleden trachtten Mendes en Guangchang nog een netwerk te creëren dat de verkoop van jonge spelers makkelijker en winstgevender moest maken voor makelaars, zo berichtte Reuters in 2019. Deze hechte zakenrelatie deed, naast de vele inkomende transfers uit de Mendes-stal, vermoeden dat de Portugees wel rechtstreeks betrokken was bij Wolverhampton Wanderers.Sinds de promotie in 2018 vestigt Wolverhampton FC zich stilaan als subtopper in de Premier League. Ondanks het feit dat Jorge Mendes een nieuw handelshuis in de Midlands vond, vergeet hij zijn oude vrienden niet. José Mourinho wordt wereldwijd nog steeds erkend als één van de beste managers aller tijden, hoewel hij de laatste jaren van zijn pluimen verloor. Ook hij maakte naam en faam bij FC Porto en is - hoe kan het ook anders - sinds jaar en dag cliënt bij GestiFute. Als een van de paradepaardjes van het makelaarskantoor moet hij dus op zijn wenken worden bediend.De Portugese trainer zocht vorige winter bij Tottenham nog versterking op het middenveld en op de rechtsachter, want Serge Aurier was niet altijd even betrouwbaar. In de winter lukte het Mendes al om Gedson Fernandes los te weken bij SL Benfica, maar voor een flankverdediger was het wachten tot de zomer. Opnieuw kwam Mendes van pas: Wolvesverdediger Matt Doherty tekende in 2019 een nieuw contract, waarbij een overstap naar GestiFute hoorde. De Ierse vleugelverdediger ontwikkelde zich de laatste jaren exponentieel en werd beloond met een transfer naar Tottenham Hotspur. Een verdiende transfer, maar ook Wolverhampton had beweegredenen om zijn huismakelaar hiervoor in te zetten.Door de grote investeringen in spelers en een tekort aan grote sponsordeals, lukte het de Wolves niet om aan de break-even-regels van de UEFA Financial Fair Play te voldoen. De club maakte meer dan dertig miljoen euro verlies. In de plaats van een zware boete te betalen, trof de club een regeling: ze mocht twee spelers minder opnemen in haar Europese selectie, ze kreeg een boete van maximaal 600.000 euro en mocht maximaal dertig miljoen euro verlies aantekenen in 2020. Dankzij die deal behield Fosun beweegruimte op de transfermarkt.Naast alle inkomsten die voortvloeiden uit twee opeenvolgende Europa League-deelnames, spijsden de verkopen van Matt Doherty aan de Spurs, Helder Costa aan Leeds United en Diogo Jota aan Liverpool de boeken voor zo'n 80 miljoen euro. Maar de club wilde zich zelf ook verder versterken, waarvoor Jorge Mendes twee van zijn klanten weghaalde bij FC Porto, dat door FFP-restricties snel inkomsten moest genereren.Voor de 18-jarige Fabio Silva ontving Porto zo'n 40 miljoen euro en de 20-jarige Vitinha werd verhuurd met een aankoopoptie. Zo zijn de inkomsten voor FC Porto verzekerd en de uitgaven voor Wolverhampton gespreid. Jorge Mendes liet de club waaraan hij zijn doorbraak dankt flink cashen, terwijl hij voor zijn Engelse vrienden opvolging verzekerde voor Raúl Jiménez en João Moutinho.Hoewel hij niet officieel betrokken is bij de club, passeert Jorge Mendes voor haast iedere inkomende of uitgaande transfer van Wolverhampton langs de kassa. Ook in de transfer van Nelson Semedo (FC Barcelona) had hij een hand. De Portugees beseft goed dat als hij Wolves blijft helpen, zijn portefeuille enkel dikker wordt, want de sportieve opmars van de club lijkt niet onmiddellijk te stoppen. Dankzij zijn gigantische arsenaal aan topspelers, blijft de spelersmakelaar ook tijdens de coronacrisis minstens even invloedrijk.