De plannen voor een Super League met de 20 grootste clubs van Europa stuit op veel kritiek en ongeloof. Onder meer Brits premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron hebben gereageerd op het nieuws.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal willen samen met Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Inter een eigen topcompetitie starten. De clubs uit Engeland, Spanje en Italië zijn wel van plan om in hun nationale competities actief te blijven, maar in plaats van de Champions League gaan ze dan midweeks spelen in de Super League: een 'gesloten' competitie waarin de oprichters altijd meedoen.

De Britse premier Boris Johnson vindt de plannen voor het opzetten van een Super League 'heel schadelijk' voor het voetbal. 'Dit raakt het nationale voetbal in het hart en zal supporters vanuit het hele land zorgen baren', aldus de premier.

'De betrokken clubs moeten verantwoording afleggen aan hun fans en de hele voetbalgemeenschap voordat ze verdere stappen nemen', aldus Johnson. 'De plannen voor een Europese Super League zijn heel schadelijk en wij steunen de voetbalautoriteiten bij het nemen van actie.'

De Franse president Emmanuel Macron liet via een verklaring ook van zich horen. 'De president van de republiek is verheugd over het standpunt van Franse clubs, die weigeren deel te nemen aan dit Super League-project dat het beginsel van solidariteit en sportieve verdiensten bedreigt.'

Supportersverenigingen van de betrokken Engelse clubs reageerden ook furieus. 'Onze leden en voetbalsupporters vanuit de hele wereld hebben vandaag de ultieme vorm van verraad meegemaakt', postte de Chelsea Supporters' Trust. 'Dit is onvergeeflijk. Genoeg is genoeg.' De supportersclub van Arsenal noemde de deelname van hun club aan de Super League 'de dood van een club als sportinstituut'.

De overkoepelende organisatie van voetbalfans in Europa omschrijft het gesloten systeem van de Super League als 'de nagel aan de doodkist van het Europese voetbal' en pleit voor sancties tegen de betrokken clubs. 'Dit project wordt uitsluitend gedreven door hebzucht. De enige die er baat bij hebben, zijn hedgefondsen, oligarchen en een handvol reeds rijke clubs die in hun eigen competities slecht presteren ondanks hun ingebouwde voordelen', klinkt het.

In België kwam er een verbolgen reactie van Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA). 'Dit heeft niets meer met sport te maken, maar alles met geld en macht. Deze bedrijven -want dat zijn het- maken misbruik van hun monopoliepositie. Op die manier willen ze hun invloed nog meer vergroten, en dat zal ten koste gaan van kleinere clubs en landen. Op termijn zullen dergelijke machtsgrepen leiden tot een onomkeerbare verschraling van een sportwereld die nu nog divers is.'

Maandag raakte ook bekend dat de Amerikaanse bank J-P Morgan maar liefst 4 miljard wil investeren in die zogenaamde Super League. Ook daar had Van Overtveldt een reactie op: 'Financiële instellingen zouden -met het verleden in het achterhoofd- beter investeren in hun eigen stabiliteit in plaats van dergelijke exorbitante bedragen te investeren in machtsspelletjes.' Om zijn woorden ook wat kracht bij te zetten zal Van Overtveldt het dossier aankaarten in het overleg dat hij volgende week gepland heeft met Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager.

Doe ook mee aan onze poll: is een Europese Super League de toekomst van het voetbal?

'Grote matchen speel je maar een paar keer per jaar'

Ondertussen reageerde ook de voetbalwereld zelf. FIFA keurde het gerdag van de twaalf topclubs af en pleit voor kalmte en harmonie. Ook de Belgische voetbalbond liet van zich horen en staat achter het statement van de UEFA, zo liet het weten.

En zelfs de belangrijkste personen in het hele verhaal, de spelers, lieten van zich horen. 'Ik groeide op met de droom om de club van mijn hart het te zien opnemen tegen de besten. Die droom wordt door de Super League teniet gedaan', liet PSG-speler Ander Herrera weten. En ook Lukas Podolski en Mesut Özil kwamen naar buiten met een statement. 'Ik werd wakker met dit gek nieuws. Dit is een belediging. Voetbal is vreugde, vrijheid, passie en voor elke fan. Dit project is walgelijk. Ik ben ontgoocheld in clubs waar ik een verleden bij heb. We moeten hier tegen vechten!', liet Podolski weten.

Today I wake up to crazy news! 😡 An insult to my belief: football is happiness, freedom, passion, fans and is for everyone. This project is disgusting, not fair and I’m disappointed to see clubs I represented involved. Fight against this! 💪🏻❤️⚽️ #StopTheSuperLeague — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 19, 2021

Bij Özil viel hetzelfde te lezen. 'Kinderen dromen van het winnen van een WK en de Champions League. Niet de Super League. Grote matchen horen slechts één of twee keer per jaar gespeeld te worden. Niet elke week. Dit project is zeer moeilijk te begrijpen door elke voetbalfan ter wereld.'

Ondertussen liet de Russische topclub Spartak Moskou weten dat het met veel plezier andere fans wil opnemen bij de club.

Dear AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,



If you need a new club to support, we're always here for you.



Kind regards,

FC Spartak Moscow. — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 18, 2021

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal willen samen met Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Inter een eigen topcompetitie starten. De clubs uit Engeland, Spanje en Italië zijn wel van plan om in hun nationale competities actief te blijven, maar in plaats van de Champions League gaan ze dan midweeks spelen in de Super League: een 'gesloten' competitie waarin de oprichters altijd meedoen. De Britse premier Boris Johnson vindt de plannen voor het opzetten van een Super League 'heel schadelijk' voor het voetbal. 'Dit raakt het nationale voetbal in het hart en zal supporters vanuit het hele land zorgen baren', aldus de premier.'De betrokken clubs moeten verantwoording afleggen aan hun fans en de hele voetbalgemeenschap voordat ze verdere stappen nemen', aldus Johnson. 'De plannen voor een Europese Super League zijn heel schadelijk en wij steunen de voetbalautoriteiten bij het nemen van actie.' De Franse president Emmanuel Macron liet via een verklaring ook van zich horen. 'De president van de republiek is verheugd over het standpunt van Franse clubs, die weigeren deel te nemen aan dit Super League-project dat het beginsel van solidariteit en sportieve verdiensten bedreigt.' Supportersverenigingen van de betrokken Engelse clubs reageerden ook furieus. 'Onze leden en voetbalsupporters vanuit de hele wereld hebben vandaag de ultieme vorm van verraad meegemaakt', postte de Chelsea Supporters' Trust. 'Dit is onvergeeflijk. Genoeg is genoeg.' De supportersclub van Arsenal noemde de deelname van hun club aan de Super League 'de dood van een club als sportinstituut'. De overkoepelende organisatie van voetbalfans in Europa omschrijft het gesloten systeem van de Super League als 'de nagel aan de doodkist van het Europese voetbal' en pleit voor sancties tegen de betrokken clubs. 'Dit project wordt uitsluitend gedreven door hebzucht. De enige die er baat bij hebben, zijn hedgefondsen, oligarchen en een handvol reeds rijke clubs die in hun eigen competities slecht presteren ondanks hun ingebouwde voordelen', klinkt het.In België kwam er een verbolgen reactie van Europees Parlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA). 'Dit heeft niets meer met sport te maken, maar alles met geld en macht. Deze bedrijven -want dat zijn het- maken misbruik van hun monopoliepositie. Op die manier willen ze hun invloed nog meer vergroten, en dat zal ten koste gaan van kleinere clubs en landen. Op termijn zullen dergelijke machtsgrepen leiden tot een onomkeerbare verschraling van een sportwereld die nu nog divers is.'Maandag raakte ook bekend dat de Amerikaanse bank J-P Morgan maar liefst 4 miljard wil investeren in die zogenaamde Super League. Ook daar had Van Overtveldt een reactie op: 'Financiële instellingen zouden -met het verleden in het achterhoofd- beter investeren in hun eigen stabiliteit in plaats van dergelijke exorbitante bedragen te investeren in machtsspelletjes.' Om zijn woorden ook wat kracht bij te zetten zal Van Overtveldt het dossier aankaarten in het overleg dat hij volgende week gepland heeft met Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager. Ondertussen reageerde ook de voetbalwereld zelf. FIFA keurde het gerdag van de twaalf topclubs af en pleit voor kalmte en harmonie. Ook de Belgische voetbalbond liet van zich horen en staat achter het statement van de UEFA, zo liet het weten. En zelfs de belangrijkste personen in het hele verhaal, de spelers, lieten van zich horen. 'Ik groeide op met de droom om de club van mijn hart het te zien opnemen tegen de besten. Die droom wordt door de Super League teniet gedaan', liet PSG-speler Ander Herrera weten. En ook Lukas Podolski en Mesut Özil kwamen naar buiten met een statement. 'Ik werd wakker met dit gek nieuws. Dit is een belediging. Voetbal is vreugde, vrijheid, passie en voor elke fan. Dit project is walgelijk. Ik ben ontgoocheld in clubs waar ik een verleden bij heb. We moeten hier tegen vechten!', liet Podolski weten. Bij Özil viel hetzelfde te lezen. 'Kinderen dromen van het winnen van een WK en de Champions League. Niet de Super League. Grote matchen horen slechts één of twee keer per jaar gespeeld te worden. Niet elke week. Dit project is zeer moeilijk te begrijpen door elke voetbalfan ter wereld.'Ondertussen liet de Russische topclub Spartak Moskou weten dat het met veel plezier andere fans wil opnemen bij de club.