De plannen voor een Super League met de 20 grootste clubs van Europa stuit op veel kritiek en ongeloof. Onder meer Brits premier Boris Johnson en de Franse president Emmanuel Macron hebben gereageerd op het nieuws.

Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal willen samen met Real Madrid, FC Barcelona, Atlético Madrid, Juventus, AC Milan en Inter een eigen topcompetitie starten. De clubs uit Engeland, Spanje en Italië zijn wel van plan om in hun nationale competities actief te blijven, maar in plaats van de Champions League gaan ze dan midweeks spelen in de Super League: een 'gesloten' competitie waarin de oprichters altijd meedoen.

De Britse premier Boris Johnson vindt de plannen voor het opzetten van een Super League 'heel schadelijk' voor het voetbal. 'Dit raakt het nationale voetbal in het hart en zal supporters vanuit het hele land zorgen baren', aldus de premier.

'De betrokken clubs moeten verantwoording afleggen aan hun fans en de hele voetbalgemeenschap voordat ze verdere stappen nemen', aldus Johnson. 'De plannen voor een Europese Super League zijn heel schadelijk en wij steunen de voetbalautoriteiten bij het nemen van actie.'

De Franse president Emmanuel Macron liet via een verklaring ook van zich horen. 'De president van de republiek is verheugd over het standpunt van Franse clubs, die weigeren deel te nemen aan dit Super League-project dat het beginsel van solidariteit en sportieve verdiensten bedreigt.'

Supportersverenigingen van de betrokken Engelse clubs reageerden ook furieus. 'Onze leden en voetbalsupporters vanuit de hele wereld hebben vandaag de ultieme vorm van verraad meegemaakt', postte de Chelsea Supporters' Trust. 'Dit is onvergeeflijk. Genoeg is genoeg.' De supportersclub van Arsenal noemde de deelname van hun club aan de Super League 'de dood van een club als sportinstituut'.

De overkoepelende organisatie van voetbalfans in Europa omschrijft het gesloten systeem van de Super League als 'de nagel aan de doodkist van het Europese voetbal' en pleit voor sancties tegen de betrokken clubs. 'Dit project wordt uitsluitend gedreven door hebzucht. De enige die er baat bij hebben, zijn hedgefondsen, oligarchen en een handvol reeds rijke clubs die in hun eigen competities slecht presteren ondanks hun ingebouwde voordelen', klinkt het.

