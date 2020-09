Systeem van vijf wissels blijft behouden voor Champions League en Nations League

De UEFA heeft donderdag na afloop van haar Uitvoerende Raad in Boedapest aangekondigd haar regel met vijf wissels per wedstrijd voor de rest van het seizoen te behouden in onder meer de Champions League en Nations League.

De vijf wissels gelden ook in de barragewedstrijden voor het EK, de EK-kwalificaties bij de vrouwen, de Europa League en de Champions League voor vrouwen. Verschillende coaches, waaronder Didier Deschamps (Frankrijk), Joachim Löw (Duitsland) en Luis Enrique (Spanje), hadden aangedrongen op een verlenging van de regel. Verschillende nationale competities, zoals de Ligue 1, La Liga en de Bundesliga, hebben de regel ook behouden. In de Premier League en Jupiler Pro League gelden drie wissels. Lees ook: De Pro League houdt vast aan drie wissels De vijf wissels gelden ook in de barragewedstrijden voor het EK, de EK-kwalificaties bij de vrouwen, de Europa League en de Champions League voor vrouwen. Verschillende coaches, waaronder Didier Deschamps (Frankrijk), Joachim Löw (Duitsland) en Luis Enrique (Spanje), hadden aangedrongen op een verlenging van de regel. Verschillende nationale competities, zoals de Ligue 1, La Liga en de Bundesliga, hebben de regel ook behouden. In de Premier League en Jupiler Pro League gelden drie wissels.