Speeldag 1 van dit EK bracht al enkele erg spannende wedstrijden, absolute pareltjes van doelpunten en natuurlijk enkele topprestaties van de beste spelers ter wereld. In samenwerking met MBP School of Coaches brengen we na iedere speeldag een analyse van de beste spelers van de ronde.

Om dit te doen focust MBP School of Coaches op de meer dan 170 'Fundamentals of the Game'. Met andere woorden, de 'Optimal Responses' op de meest voorkomende situaties waarin spelers zich bevinden afhankelijk van hun positie op het veld, de speellijn waar zij in horen te zijn en de zone waarbinnen ze opereren.

Romelu Lukaku

De spits van de Rode Duivels en Inter begon sterk aan de openingswedstrijd van de Belgen op dit toernooi. Hoewel hij soms wat uit beeld was door het overaanbod aan verdedigers in de Russische rechthoek, is hij voor MBP School of Coaches een van dé spelers van de voorbije week.

Tegen Rusland gaf Romelu Lukaku een masterclass hoe de tegenstand uiteen te trekken. Dat had tot gevolg dat er veel meer ruimte kwam voor de zogeheten pocketspitsen Yannick Carrasco en Dries Mertens. Lukaku slaagde daarin door steeds hoog in positie te blijven en zo steeds druk te zetten op de verdediging. Daardoor bleef de verdediging van Rusland laag en trok het zelfs makkelijker terug uit schrik voor de open ruimte in de rug. Zo kwam er ook een enorm gat tussen verdediging en aanval bij de Russen.

Naast dat druk zetten op de verdediging haakte Lukaku ook op de juiste momenten af om de man aan de bal bij de Rode Duivels te ondersteunen. Zo kon hij optimaal gebruik maken van de ruimte tussen aanval en verdediging en zorgde hij voor deze twee zaken:

1. Hij was altijd de eerste of tweede aanspeelmogelijkheid voor zijn teamgenoten en kon zo een oplossing bieden voor de Belgen om aan de druk te ontsnappen.

2. Met die beweging trok hij ook steeds een verdediger mee waardoor de Russen uit organisatie kwamen en er dus ruimte kwam voor een andere aanvaller van de Rode Duivels.

© BMP School of Coaches

© BMP School of Coaches

De eerste van twee goals van Lukaku kwam na een foutje van een Rus die de bal compleet miste bij het wegwerken. De Belgische spits kon ervan profiteren door hoog te blijven staan en zo uiteindelijk zonder enige dekking de score te openen.

Zijn tweede goal is dan weer een voorbeeld van een klassieke beweging van een aanvaller: diagonaal lopen achter de centrale verdedigers en zo gebruik maken van het onevenwicht bij de Russen die ineens door elkaar beginnen lopen om Lukaku te dekken. Met de perfecte timing en de kennis dat Meunier tijd en ruimte genoeg had om de perfecte bal te spelen, plaatste Lukaku de bal perfect binnenkant voet voorbij de Russische keeper.

© MBP School of Coaches

© MBP School of Coaches

Breel Embolo

Voor MBP School of Coaches was nog een andere man van de speeldag Breel Embolo, de aanvaller van Zwitserland en Borussia Mönchengladbach. De 24-jarige Embolo leidde de Zwitserse aanval met veel dynamiek, zelfvertrouwen en energie tegen de Welshmen. Hij maakte niet enkel een prachtige kopbalgoal, Embolo was de hele wedstrijd een gesel voor de Welshe verdediging.

De jonge Zwitser was altijd gemandekt door een Welshman, maar dan nog kon hij steeds ruimte en kansen voor zichzelf creëren door enkele uitstekende balcontroles waarmee hij meteen zijn rechtstreekse tegenstander uitschakelde. Maar hij kon van die momenten ook gebruik maken door na de controle enkele lange runs te doen in de vrije ruimte en goeie passes te versturen naar andere teamgenoten in een veelbelovende positie.

Met die controles, runs en passes kreeg Zwitserland verschillende grote kansen. Daar konden ze echter nooit van profiteren om de kloof te vergroten of uit te bouwen. Embolo is zeker een van de spitsen om in de gaten te houden op dit EK.

© MBP School of Coaches

© MBP School of Coaches

null © MBP School of Coaches

Kalvin Phillips

Kalvin Phillps is een van de sleutelspelers in Marcelo Bielsa's Leeds-formatie en nu ook voor de Three Lions van Gareth Southgate. Tegen Kroatië gaf de 25-jarige Engelsman een demonstratie van de complete prestatie van een middenvelder.

In de verdediging was Phillips erg goed in positie zoeken en sterk in de duels. Meer nog, de middenvelder was steeds erg alert op momenten om hoge druk te zetten en zo de bal hoog op het veld te recupereren. Aanvallend toonde Phillips zich een uitstekende organisator, die steeds met de juiste pass kwam. Ook kon hij eenvoudig de bal van flank naar flank versturen om ruimte te maken en was hij eigenlijk de ideale 'box-to-box-speler' die vaak in de rechthoek van Croatië kwam, op doel schoot of kansen had om een assist te geven.

De sleutels tot de solide verdedigende prestaties van Phillips waren deze twee aspecten:

1. Hij kende zijn defensieve verantwoordelijkheden met onder meer het afsluiten van de passlijnen naar de backpositie zodat die niet overlopen kon worden.

2. En ook bij de druk op de man aan de bal wist Phillips zich steeds zo laag te plaatsen dat hij niet voorbij gedribbeld kon worden door zijn lichaam goed te gebruiken en zichzelf breder te maken.

© MBP School of Coaches

© MBP School of Coaches

Zoals eerder vermeld, was Phillips niet enkel van cruciaal belang om zijn ploeg defensief te helpen, maar ook om aan de andere kant van het veld voor de beslissende goal te zorgen.

Na een sterke voorwaartse sprint om in de aanval betrokken te worden, kon hij de bal achter de linies van het middenveld opvragen. Een duidelijk voorbeeld van zijn verdedigende en aanvallende krachten. Met de bal kwam Phillips ook nog eens naar binnen en gaf de perfecte steekpass voor Raheem Sterling, die vakkundig voorbij de Kroatische verdedigende lijn liep. Hij kon de kans afmaken en de enige goal van de match scoren.

© MBP School of Coaches

© MBP School of Coaches

Om dit te doen focust MBP School of Coaches op de meer dan 170 'Fundamentals of the Game'. Met andere woorden, de 'Optimal Responses' op de meest voorkomende situaties waarin spelers zich bevinden afhankelijk van hun positie op het veld, de speellijn waar zij in horen te zijn en de zone waarbinnen ze opereren. De spits van de Rode Duivels en Inter begon sterk aan de openingswedstrijd van de Belgen op dit toernooi. Hoewel hij soms wat uit beeld was door het overaanbod aan verdedigers in de Russische rechthoek, is hij voor MBP School of Coaches een van dé spelers van de voorbije week.Tegen Rusland gaf Romelu Lukaku een masterclass hoe de tegenstand uiteen te trekken. Dat had tot gevolg dat er veel meer ruimte kwam voor de zogeheten pocketspitsen Yannick Carrasco en Dries Mertens. Lukaku slaagde daarin door steeds hoog in positie te blijven en zo steeds druk te zetten op de verdediging. Daardoor bleef de verdediging van Rusland laag en trok het zelfs makkelijker terug uit schrik voor de open ruimte in de rug. Zo kwam er ook een enorm gat tussen verdediging en aanval bij de Russen.Naast dat druk zetten op de verdediging haakte Lukaku ook op de juiste momenten af om de man aan de bal bij de Rode Duivels te ondersteunen. Zo kon hij optimaal gebruik maken van de ruimte tussen aanval en verdediging en zorgde hij voor deze twee zaken:1. Hij was altijd de eerste of tweede aanspeelmogelijkheid voor zijn teamgenoten en kon zo een oplossing bieden voor de Belgen om aan de druk te ontsnappen.2. Met die beweging trok hij ook steeds een verdediger mee waardoor de Russen uit organisatie kwamen en er dus ruimte kwam voor een andere aanvaller van de Rode Duivels.De eerste van twee goals van Lukaku kwam na een foutje van een Rus die de bal compleet miste bij het wegwerken. De Belgische spits kon ervan profiteren door hoog te blijven staan en zo uiteindelijk zonder enige dekking de score te openen.Zijn tweede goal is dan weer een voorbeeld van een klassieke beweging van een aanvaller: diagonaal lopen achter de centrale verdedigers en zo gebruik maken van het onevenwicht bij de Russen die ineens door elkaar beginnen lopen om Lukaku te dekken. Met de perfecte timing en de kennis dat Meunier tijd en ruimte genoeg had om de perfecte bal te spelen, plaatste Lukaku de bal perfect binnenkant voet voorbij de Russische keeper.Voor MBP School of Coaches was nog een andere man van de speeldag Breel Embolo, de aanvaller van Zwitserland en Borussia Mönchengladbach. De 24-jarige Embolo leidde de Zwitserse aanval met veel dynamiek, zelfvertrouwen en energie tegen de Welshmen. Hij maakte niet enkel een prachtige kopbalgoal, Embolo was de hele wedstrijd een gesel voor de Welshe verdediging.De jonge Zwitser was altijd gemandekt door een Welshman, maar dan nog kon hij steeds ruimte en kansen voor zichzelf creëren door enkele uitstekende balcontroles waarmee hij meteen zijn rechtstreekse tegenstander uitschakelde. Maar hij kon van die momenten ook gebruik maken door na de controle enkele lange runs te doen in de vrije ruimte en goeie passes te versturen naar andere teamgenoten in een veelbelovende positie.Met die controles, runs en passes kreeg Zwitserland verschillende grote kansen. Daar konden ze echter nooit van profiteren om de kloof te vergroten of uit te bouwen. Embolo is zeker een van de spitsen om in de gaten te houden op dit EK.Kalvin Phillps is een van de sleutelspelers in Marcelo Bielsa's Leeds-formatie en nu ook voor de Three Lions van Gareth Southgate. Tegen Kroatië gaf de 25-jarige Engelsman een demonstratie van de complete prestatie van een middenvelder.In de verdediging was Phillips erg goed in positie zoeken en sterk in de duels. Meer nog, de middenvelder was steeds erg alert op momenten om hoge druk te zetten en zo de bal hoog op het veld te recupereren. Aanvallend toonde Phillips zich een uitstekende organisator, die steeds met de juiste pass kwam. Ook kon hij eenvoudig de bal van flank naar flank versturen om ruimte te maken en was hij eigenlijk de ideale 'box-to-box-speler' die vaak in de rechthoek van Croatië kwam, op doel schoot of kansen had om een assist te geven.De sleutels tot de solide verdedigende prestaties van Phillips waren deze twee aspecten:1. Hij kende zijn defensieve verantwoordelijkheden met onder meer het afsluiten van de passlijnen naar de backpositie zodat die niet overlopen kon worden.2. En ook bij de druk op de man aan de bal wist Phillips zich steeds zo laag te plaatsen dat hij niet voorbij gedribbeld kon worden door zijn lichaam goed te gebruiken en zichzelf breder te maken.Zoals eerder vermeld, was Phillips niet enkel van cruciaal belang om zijn ploeg defensief te helpen, maar ook om aan de andere kant van het veld voor de beslissende goal te zorgen.Na een sterke voorwaartse sprint om in de aanval betrokken te worden, kon hij de bal achter de linies van het middenveld opvragen. Een duidelijk voorbeeld van zijn verdedigende en aanvallende krachten. Met de bal kwam Phillips ook nog eens naar binnen en gaf de perfecte steekpass voor Raheem Sterling, die vakkundig voorbij de Kroatische verdedigende lijn liep. Hij kon de kans afmaken en de enige goal van de match scoren.