Al sinds enkele jaren is het offensieve trio van PSG er eentje om van te likkebaarden. De Parijzenaars hebben nu al een paar seizoenen op rij aanvallers van wereldklasse. Van Edinson Cavani over Ezequiel Lavezzi tot Zlatan Ibrahimovic en meer recent Kylian Mbappé en Neymar. Maar nu heeft de Franse club zichzelf overtroffen met het binnenhalen van de zesvoudige Gouden Bal Lionel Messi. In tegenstelling tot vorige seizoenen heeft het Parijse bestuur echter ook spelers van een ander kaliber gehaald. Jongens zoals Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos en Achraf Hakimi (hoewel die ook zeer offensief ingesteld is) zijn er om over het evenwicht in de ploeg te waken. Afhankelijk van de opstelling die Mauricio Pochettino hanteert, zal hij kunnen switchen tussen een zeer explosieve aanval in combinatie met een verzwakte verdediging ofwel een offensieve pion opofferen om solider voor de dag te komen. In de Ligue 1 kan PSG zich nog wel een onevenwichtige ploeg permitteren, maar de echte vraag is hoe de ploeg in Europa zal functioneren. We weten dat Pochettino graag hoog druk zet en dat hij wil dat iedereen daartoe bijdraagt. Dus ook al is de komst van Messi een pluspunt voor het team, de coach zal toch zijn kaarten een beetje anders moeten leggen. Welke mogelijkheden heeft hij? Dat is een opstelling die de Argentijnse coach graag bezigt. Sinds zijn komst naar Parijs zes maanden geleden heeft hij zijn ploeg vaak zo gezet. Het laat Angel di María, zeer geliefd bij de supporters, toe om in de basiself te staan. Messi zou zo als nummer 10 kunnen spelen en zou een grote ruimte kunnen bestrijken. Neymar, Mbappé en Messi kregen in het verleden wel al vaker het verwijt dat ze defensief onvoldoende hun steentje bijdragen. Dat zou gecompenseerd kunnen worden door een duo achter hen bestaande uit Marco Verratti en Wijnaldum of Idrissa Gana Gueye. Deze opstelling zou kunnen werken in de Ligue 1, maar de vraag is of ze Europees niet op haar limieten botst. Op papier heeft deze ploeg van PSG alles om met een driemansverdediging te spelen. De drie centrale verdedigers - Kimpembe, Marquinhos en Ramos - hebben daarvoor de nodige kwaliteiten. Op rechts zou Hakimi zich dan offensief kunnen uitleven. Vorig seizoen speelde hij in een gelijkaardig systeem bij Inter en was dat duidelijk een pluspunt voor Antonio Conte. Op links speelt Bernat, die terugkeert na een knieblessure, achter Neymar. Voorin zou Mbappé in de punt spelen. Op het middenveld zou de verdedigende gordel nog steeds bestaan uit Verratti en Wijnaldum. Een driemansverdediging is niet de opstelling die trainers het vaakst gebruiken noch het meest appreciëren, omdat dat een bepaalde tactische striktheid vergt van de spelers, maar bij PSG zal dat, met de ervaring achterin, geen probleem zijn. Volgens het matchverloop zou Pochettino nog kunnen switchen naar een 3-5-2, waarbij Mbappé zich zou laten terugzakken naar het middenveld en meer defensief werk opknappen. De grote afwezige in deze basiself is Angel di María, die plaats moet ruimen voor zijn landgenoot Messi.Neymar en Messi kennen dit systeem erg goed: ze wonnen er in 2015 de Champions League mee bij FC Barcelona. Dit biedt ongetwijfeld het meeste evenwicht aan de ploeg. Messi en Neymar kunnen dan vanop de flanken naar binnen komen zodat Hakimi en Bernat de diepte in kunnen gaan. Met een driemansmiddenveld is het ook gemakkelijker om het evenwicht te herstellen als dat nodig is. Het meest complementair zouden de Italiaan Verratti, de Argentijn Leandro Paredes en de nieuwkomer Wijnaldum (of de Senegalees Gueye) zijn. Die drie middenvelders zouden ook gemakkelijker de defensieve lacunes van het aanvalstrio kunnen opvangen. Het probleempje in deze opstelling zit achterin: wie moet er centraal in de verdediging staan? Marquinhos is een certitude. Naast hem zou het dan gaan tussen Kimpembe en Ramos. De geschiedenis van het voetbal heeft ons al vaak geleerd dat een goede ploeg niet noodzakelijk bestaat uit elf sterspelers. Denk maar aan de Galácticos van Real Madrid. Hoewel de Koninklijke toen een van de beste elftallen ooit tussen de lijnen kon brengen, leverde dat toch niet de verhoopte resultaten op, zeker niet in de Champions League. Kijk ook naar de Franse nationale ploeg die in de 1/8 finale van het EK uitgeschakeld werd, terwijl het op papier het sterkste team van het toernooi was. Daarom kan ook niet verwacht worden dat PSG meteen alle prijzen gaat pakken. Pochettino zal twee à drie jaar nodig hebben om een echt evenwicht te vinden. Offensieve efficiëntie in combinatie met verdedigende stabiliteit. Het middenveld zal ook heel belangrijk zijn in de omschakeling tussen verdediging en aanval. Ook al zijn de verwachtingen rond deze ploeg hoog, het zal tijd vragen om een hechte eenheid op het veld te zien. En we weten ook al langer dat voetbal geen exacte wetenschap is. Ondanks een plejade aan vedetten zal de waarheid straks op het veld te zien zijn.Door Luca Cafarelli