Een belangrijke factor in het succes van Union Berlin, vanavond in de halve finale van de Duitse beker, is oude bekende Taiwo Awoniyi.

Taiwo Awoniyi voetbalt sinds 2020 bij Union Berlin en werd dit seizoen definitief overgenomen van Liverpool. 'Zijn robuustheid, zijn toewijding en zijn onvoorwaardelijke bereidheid om te leren en zich te ontwikkelen waren voor ons de doorslaggevende factoren om alles te geven om deze transfer mogelijk te maken,' zegt sportief directeur Oliver Ruhnert.

...

Taiwo Awoniyi voetbalt sinds 2020 bij Union Berlin en werd dit seizoen definitief overgenomen van Liverpool. 'Zijn robuustheid, zijn toewijding en zijn onvoorwaardelijke bereidheid om te leren en zich te ontwikkelen waren voor ons de doorslaggevende factoren om alles te geven om deze transfer mogelijk te maken,' zegt sportief directeur Oliver Ruhnert. Door problemen met zijn werkvergunning leende Liverpool de nog altijd maar 24-jarige spits de voorbije zes jaar uit aan verschillende clubs, dus hij zocht stabiliteit. 'Na veel verhuizingen in voorgaande jaren wil ik eindelijk een thuis hebben', zegt Awoniyi zelf.De ex-spits van onder meer KAA Gent en RE Mouscron toonde dat de Duitsers een goede koop deden, want hij ging begin dit seizoen meteen aan het scoren. Met 13 treffers, waarvan één penalty, in 27 wedstrijden staat de Nigeriaan op de zesde plaats in het topscorersklassement van de Bundesliga.Al acht keer liet hij de netten trillen voor een 1-0-voorsprong, iets wat alleen Robert Lewandowski en Anthony Modeste even vaak deden. Bij die dertien goals mogen ook nog een bekerdoelpunt en vier treffers in de Conference League geteld worden, waardoor hij het record van Sebastian Andersson in 2019/2020 (12 goals) verbrak. Daarnaast telt de spits de meeste schoten van alle spelers in de Bundesliga. Van die 59 schoten is 46 procent op doel. Als je bovendien kijkt naar passes die tot een schot leiden, staat hij bij zijn club op de vijfde plaats. Awoniyi kostte het team ook al wel punten met een owngoal, waardoor Wolfsburg won begin maart.Na 30 speeldagen staat Union Berlin mooi zesde in de Bundesliga en het maakt ook nog kans op een bekerfinale. In alle wedstrijden waarbij de Nigeriaan beschikbaar was, werd hij gebruikt, want hij speelde enkel niet toen hij met Nigeria naar de Afrika Cup was. In de Bundesliga won de club elf keer met hem op het veld en eindigden zeven wedstrijden in een gelijkspel.Na zijn goede seizoen wordt Awoniyi aan een nieuwe transfer gelinkt. Volgens Bild hebben verschillende clubs in de Premier League interesse om de speler voor zo'n 30 miljoen euro over te nemen. Dat is veel meer dan de 7,5 miljoen euro, een clubrecord, die Union Berlin deze zomer betaald zou hebben.Door Margit Ghillemyn