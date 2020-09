Engeland zit dezer dagen vol eigen toptalenten. Bij Brighton diende zich maandag alweer een nieuwe aan met rechtsachter Tariq Lamptey die van zich liet spreken tegen ex-club Chelsea.

Chelsea is goed begonnen aan het nieuwe seizoen na een ogenschijnlijk makkelijke 1-3-overwinning op het veld van Brighton. Echt eenvoudig was het niet, want het nieuwe sterrenteam van coach Frank Lampard draaide nog niet en had het moeilijk tegen de Seagulls. Vooral rechtsachter Tariq Lamptey was met zijn snedige rushes, goeie voorzetten en de assist voor Leandro Trossard een gesel voor de verdediging van de Blues.JeugdproductIn Londen is de 19-jarige Engelsman geen onbekende. De rechtsachter met Ghanese roots speelde sinds zijn zeven voor de jeugd van Chelsea, maar verruilde in januari de club van zijn hart voor de Seagulls uit het zuiden. Brighton betaalde drie miljoen euro voor Lamptey, die in juni einde contract zou geweest zijn. Nochtans wilden Lampard en co de beloftevolle Engelsman niet kwijt en werden nog verschillende aanbiedingen gedaan voor een verbeterd contract. In december mocht hij zelfs zijn debuut maken tegen Arsenal - en maakte meteen indruk - maar Lamptey zag geen toekomst bij Chelsea, waar hij moest opboksen tegen Cesar Azpilicueta en Reece James. Hij zocht naar meer speelminuten en Brighton kon die aanbieden. Het werd ook meteen een definitieve transfer en geen uitleenbeurt, want Lamptey was op zoek naar een nieuwe uitdaging.De moderne fullbackBij Brighton brak Lamptey meteen na de coronastop door, toen hij in zeven van de acht wedstrijden startte. Het einde van het seizoen leverde hem echter maar 1 assist op, wederom aan Leandro Trossard. Daarmee is de Belg de enige speler die al geassisteerd werd door Lamptey.De pijlsnelle rechtsachter heeft alles wat een moderne fullback moet hebben: snelheid (tegen Southampton vorig seizoen werd een topsnelheid van 35 km/u gemeten), dribbelvaardigheid (met 9 dribbels was hij de beste op het veld tegen Chelsea), duelkracht (niemand ging meer duels aan in de match tegen Chelsea) en balrecuperatie (tegen Chelsea heroverde hij 7 ballen). De volgende stap voor de 19-jarige Lamptey is nu om beslissender te worden voor zijn team met assists en af en toe een doelpunt, want met gemiddeld 1,5 schoten per match durft hij nog niet echt voor eigen succes te gaan.Engeland of Ghana?Lamptey kan dus wel eens de volgende ster aan het Engelse firmament worden, maar is er ook een plaats voor hem weggelegd bij de nationale ploeg? Met nog Aaron Wan-Bissaka (Manchester Unired), Kieran Trippier (Atlético Madrid), Kyle Walker (Manchester City) en Trent Alexander-Arnold (Liverpool) is de concurrentie op zijn positie moordend. Lamptey kan natuurlijk ook nog altijd voor Ghana kiezen, aangezien hij nog geen wedstrijden voor de Three Lions op de teller heeft staan. De jonge Engelsman is weliswaar geboren in Engeland, maar zijn ouders komen uit Ghana en hij zou zelf ook wel sympathie hebben voor de Black Stars, de nationale ploeg van het Afrikaanse land.Bij Chelsea, of toch zeker bij de fans, hebben ze door dat ze met Lamptey een groot talent voor een miniem prijsje hebben laten gaan. En de fans hebben zo al voorbeelden genoeg gezien met onder meer Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Mo Salah, die bij de Blues onvoldoende bleken en nadien de sterren van het internationaal voetbal werden. De supporters riepen de club dan ook op om hem terug te kopen nu hij nog goedkoop is. Er was zelfs sprake van een terugkoopclausule van 4 miljoen euro, maar dat bleek niet waar te zijn. Als Chelsea hem opnieuw wil binnenhalen, dan zal het wel wat geld op tafel mogen leggen want op de site Transfermarkt is Lamptey ondertussen al 8 miljoen euro waard. En dat zal enkel maar oplopen als hij zo goed blijft spelen.