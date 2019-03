TAS maakt einde aan UEFA-onderzoek naar PSG

Het TAS 'annuleert' de beslissing van de UEFA om de financiën van de Parijse club opnieuw te onderzoeken.

400 miljoen euro

De financiële instantie van de UEFA besliste in september vorig jaar het dossier van de Parijzenaars, dat geklasseerd werd in juni 2018, te heropenen. De UEFA wilde de drukke transferzomer van PSG in 2017 nog eens onder de loep nemen. PSG investeerde die zomer meer dan 400 miljoen euro in de transfers van Neymar en Kylian Mbappé.

Het TAS liet de UEFA weten te stoppen met het nieuwe onderzoek. Het besliste dat het oorspronkelijke onderzoek in juni 2018 'definitief gesloten werd' en wil dat zo houden.