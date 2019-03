Tatoeages verboden bij nationale ploeg Iran?

In het verleden laaiden de discussies rond tatoeages bij Iraanse voetballers al meermaals op. Zo verschenen in 2015 Ashkan Dejagah (ex-Fulham en -Wolfsburg) en Sardar Azmoun (Zenit) een eerste keer voor het Ethisch Comité om zich te verantwoorden voor hun lichaamstekeningen. Het duo bouwde een voetbalcarrière op in het Westen, wat voor het Comité mede een oorzaak is van hun tattoo-escapades.

Sindsdien speelden ze altijd met lange mouwen in wedstrijden voor hun land, maar de kritiek kwam steeds terug bovendrijven. Onder meer nadat Dejagah afgelopen zomer een foto met blote armen op zijn Instagramprofiel postte.

Het Comité onderbouwt zijn stelling met de claim dat voetballers een rolmodel moeten zijn voor de jonge generatie. Zeker omdat het een van 's lands meest bekeken en gevolgde sporten is. Tatoeages zijn volgens het Comité een belediging van de islamitische waarden.

Morele schending

Toch blijkt er volgens de Iraanse criminalist Mohammed Nasl geen enkele expliciete wet te bestaan die tatoeages in het land verbiedt. Het gaat eerder om een soort morele schending die het Comité, en bij uitbreiding de Iraanse overheid, liever zo min mogelijk in de openbare ruimte ziet voorbijkomen.

Of het nu om een bankzitter gaat of de sterspelers van de nationale ploeg, de Iraanse voetbalbond mag vanaf nu van het Comité geen uitzonderingen meer maken.

Het blijft echter afwachten of de Iraanse voetbalinstantie effectief rekening zal houden met de uitspraken van het Comité. Team Melli haalde afgelopen jaar namelijk prachtige resultaten met onder andere een vier op negen op het WK in Rusland in een poule met Spanje, Portugal en Marokko én ze raakten tot in de halve finales van de laatste Asian Cup waar ze met 3-0 verloren van Japan. Zonder steunpilaren Dejagah en Azmoun in de kern, zullen die prestaties plots veel minder vanzelfsprekend worden.

Voetballers en tattoos: een geslaagd huwelijk?

Niet enkel in Iran vinden we spelers terug die op hun lichaam lieten tekenen. Het is een vaak gekozen hobby in de voetbalwereld. De verzameling aan verschillende varianten is intussen dan ook ontelbaar. Hieronder pikten wij er een paar van de meest opvallende uit, dus oordeel vooral zelf:

Daniel Agger

Deze Deense speler verdedigde jarenlang de rode kleuren van Liverpool in de Premier League. Zijn liefde voor de club werd zo intens, dat hij zelfs de letters YNWA, van het iconische You Never Walk Alone,op zijn hand zette. Hieronder vind je zijn uitgebreid gedecoreerde rug terug.

Lionel Messi

De Vlo valt tijdens wedstrijden niet enkel op door zijn soms verbluffende acties en vele doelpunten. Of toch niet meer sinds hij in 2016 doodleuk zijn linkerbeen volledig inkleurde met inkt. Veel supporters verkozen de tatoeage dan ook onofficieel tot de lelijkste ooit. Gelukkig draagt hij tijdens wedstrijden er nog een echte kous over.

Mauro Icardi

Een tweede Argentijn in de lijst. Het enfant terrible van Inter verschijnt sporadisch eens in de media door zijn opvallende extrasportieve ondernemingen. Aangezien hij vorige zomer niet werd opgeroepen voor het WK, vond hij de tijd om de leeuw op zijn borst en buik af te werken. De twee namen verwijzen overigens naar de dochters van zijn kinderidool, landgenoot en later ploegmaat Maxi López. Een aantal jaren geleden ging hij er namelijk met diens toenmalige vrouw vandoor.

Mauro Icardi comparing his lion tattoo to a real lion pic.twitter.com/bK6yIGi8ip -- Footballers with animals (@ftbllrswanimals) June 17, 2018

Leroy Sané

Dat deze 23-jarige winger kan voetballen, staat buiten kijf. Bewijze zijn prachtige vrijetrapdoelpunt voor Manchester City tegen zijn ex-club Schalke 04 in de Champions League. Op het kiezen van een goeie tatoeage zal de Duitser nog wat moeten trainen, want hij koos voor een prent van zichzelf op zijn rug. Eentje die verwijst naar een viering van een doelpunt in een match tegen AS Monaco. Maar je weet wat ze zeggen, oefening baart kunst.

Friendly reminder van het feit dat Leroy Sané een tattoo van Leroy Sané op zijn rug heeft pic.twitter.com/gwOxCl8h7t -- Riemer (@ibrariemovic) November 19, 2018

Uros Vitas

De laatste speler uit de lijst heeft een verleden in België. De Servische verdediger speelde tussen 2014 en 2018 verschillende matchen voor zowel KAA Gent als daarna KV Mechelen. Uit liefde voor zijn vrouw liet hij haar gezicht op ware grootte op zijn bovenlichaam tatoeëren. Laat ons hopen voor de bevallige Snezana dat Vitas na zijn voetbalcarrière niet te veel in fastfoodrestaurants zal rondhangen.

We're late to this but, Serbian player Uro? Vitas got a tattoo of his wife's face on his torso. Fair enough. #UOKHun pic.twitter.com/4adAvRo45d -- Paddy Power (@paddypower) March 3, 2017

