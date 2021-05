Elke week berichten we in de Tuin van Eden over Eden Hazard bij Real Madrid. Deze keer: koffers pakken en in spaarstand.

Volgens AS mogen er tien spelers na dit seizoen beschikken bij Real Madrid. Onder hen: Eden Hazard. De Madrileense sportkrant organiseerde meteen ook een enquête bij zijn lezers: moet speler x blijven of mag hij vertrekken? 79 procent vindt dat onze landgenoot best zijn koffers zou pakken. AS maakt zich sterk dat Hazard bij een goed bod mag beschikken.

Bij de Koninklijke is de teleurstelling in Hazard groot. Men had veel van hem verwacht in de tweede halve finale van de Champions League tegen Chelsea, maar ook daar kon hij het verschil niet maken. Kwamen daar nog bovenop: de compromitterende beelden na de wedstrijd van een lachende Eden Hazard met zijn ex-ploegmaats.

Er lijkt weinig animo bij Real Madrid om volgend seizoen met hem verder te gaan. Ook voor de laatste wedstrijd van het seizoen moest hij alweer verstek laten gaan met 'een lichte overbelasting'.

Erger nog: in de Spaanse pers wordt gesuggereerd dat Hazard zich de laatste weken gespaard heeft met het oog op het EK. Er wordt ook geschreven dat Eden meer vertrouwen had in de medische staf van de nationale ploeg dan in de 'specialisten' van Real. Een vreemde wending in de pers, aangezien diezelfde specialisten een paar maanden geleden nog in vraag gesteld werden door diezelfde media. Met 61 (!) blessures dit seizoen zou je voor minder.

Grote spelers

In Spanje ging de focus ook naar een interview van Eden Hazard op de site van Lille OSC. Les Dogues werden tien jaar geleden Frans kampioen, mét Hazard, en staan nu ook weer op een zucht van de titel. Op de vraag of het geen kenmerk van grote spelers is dat ze het verschil maken in grote matchen, antwoordt Eden laconiek: 'Oh, weet je, of het nu bij Lille, Chelsea, Real of de Rode Duivels is, er zijn weleens matchen geweest dat ik er niet stond, daar maak ik geen geheim van.'

Gefundenes Fressen voor de Spaanse media. Marca kopte al meteen 'Hazard: 'In een aantal grote matchen stond ik er niet, daar maak ik geen geheim van''. Zo zie je maar: een ander kenmerk van grote spelers is dat elk woord uitvergroot wordt...

Volgens AS mogen er tien spelers na dit seizoen beschikken bij Real Madrid. Onder hen: Eden Hazard. De Madrileense sportkrant organiseerde meteen ook een enquête bij zijn lezers: moet speler x blijven of mag hij vertrekken? 79 procent vindt dat onze landgenoot best zijn koffers zou pakken. AS maakt zich sterk dat Hazard bij een goed bod mag beschikken.Bij de Koninklijke is de teleurstelling in Hazard groot. Men had veel van hem verwacht in de tweede halve finale van de Champions League tegen Chelsea, maar ook daar kon hij het verschil niet maken. Kwamen daar nog bovenop: de compromitterende beelden na de wedstrijd van een lachende Eden Hazard met zijn ex-ploegmaats.Er lijkt weinig animo bij Real Madrid om volgend seizoen met hem verder te gaan. Ook voor de laatste wedstrijd van het seizoen moest hij alweer verstek laten gaan met 'een lichte overbelasting'.Erger nog: in de Spaanse pers wordt gesuggereerd dat Hazard zich de laatste weken gespaard heeft met het oog op het EK. Er wordt ook geschreven dat Eden meer vertrouwen had in de medische staf van de nationale ploeg dan in de 'specialisten' van Real. Een vreemde wending in de pers, aangezien diezelfde specialisten een paar maanden geleden nog in vraag gesteld werden door diezelfde media. Met 61 (!) blessures dit seizoen zou je voor minder. In Spanje ging de focus ook naar een interview van Eden Hazard op de site van Lille OSC. Les Dogues werden tien jaar geleden Frans kampioen, mét Hazard, en staan nu ook weer op een zucht van de titel. Op de vraag of het geen kenmerk van grote spelers is dat ze het verschil maken in grote matchen, antwoordt Eden laconiek: 'Oh, weet je, of het nu bij Lille, Chelsea, Real of de Rode Duivels is, er zijn weleens matchen geweest dat ik er niet stond, daar maak ik geen geheim van.'Gefundenes Fressen voor de Spaanse media. Marca kopte al meteen 'Hazard: 'In een aantal grote matchen stond ik er niet, daar maak ik geen geheim van''. Zo zie je maar: een ander kenmerk van grote spelers is dat elk woord uitvergroot wordt...